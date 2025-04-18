Один из лидеров украинской диаспоры в интервью haqqin.az: «Маршем миллионов пойдем на Вашингтон»

Корреспондент haqqin.az побеседовал с Лесей Шимко — президентом Фонда поддержки Украины, главой украинско-канадского женского совета, экс-руководителем Лиги украинцев Канады — о реакции украинской диаспоры на позицию США по поводу последней атаки на Сумы, и о том, что на самом деле стоит за заявлениями о «мирном процессе».

- Недавний удар по Сумам, в результате которого погибли 34 и были ранены более ста человек, президент Трамп назвал «ужасной ошибкой». Почему эта формулировка вызвала столь ожесточенную реакцию среди украинцев за рубежом?

- Потому что это не ошибка. Это была демонстрация. Использование двух ракет «Искандер» в центре мирного города в Вербное воскресенье — это не промах, а попытка уничтожить и тех, кто выживет, и тех, кто придет их спасать. Мы говорим о высокоточном оружии. Объяснять это случайностью — значит, не замечать очевидного. Москва не скрывает своих намерений: это запугивание, это террор. И то, что американский президент не назвал вещи своими именами, для нас — пощечина.

- Многие связывают подобные формулировки Трампа с его желанием наладить «мирный процесс». Возможно, он просто пытается снизить напряженность?

- Под прикрытием мира Россия разыгрывает спектакль. Это не попытка договориться, а типичная манипуляция. Кремль тянет время, ведет тайные переговоры с американскими представителями, как тот же Уиткофф. В это же время россияне требуют передачи им оккупированных территорий, включая Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск. Это же безумие — предлагать агрессору награду за вторжение! Прекращение огня на условиях России — не путь к миру, а перерыв перед следующей атакой.

- То есть Вы считаете, что США де-факто уже признают аннексированные территории российскими?

- Складывается впечатление, что да. В Вашингтоне всё чаще звучит: «Передайте им то, что и так не смогли отбить». Это опасный сигнал. Трамп ведь сам критиковал Байдена за слабость, за уступки. Но что делает он сам? Выдает карты врагу, повторяет кремлёвские нарративы, ослабляет позицию союзников.

- Что, на Ваш взгляд, США могли бы сделать, чтобы по-настоящему повлиять на ситуацию?

- У Америки есть рычаги. Надо ослабить экономику России, перекрыть ей кислород. Санкции должны бить по энергетике, по ядерному сектору. Уже есть подвижки: Британия передала Украине почти миллиард долларов из замороженных российских активов. Это шаг в правильном направлении. Но ключ к победе — оружие. Самое современное, самое мощное. Чтобы Москва знала: эту войну не выиграть.

- Но Трамп, судя по его риторике, не склонен поддерживать ВСУ поставками вооружений. Он даже помощь Байдена представил, как «кредит» Украине.

- Трамп сознательно умалчивает, что поставки оружия — это еще и рост американской экономики, и новые рабочие места. Сейчас Зеленский готов заплатить за 10 комплексов Patriot. Отказаться от такой сделки — значит, ударить по репутации Америки. Да, Европа недоинвестирует в оборону, с этим Трамп абсолютно прав. Но вместо того, чтобы объединять союзников, он устрашает их. Это не лидерство — это шантаж.

- А как Вы оцениваете заявления Трампа о желании превратить Канаду в 51-й штат и «забрать» Гренландию у Дании?

- Такие заявления звучат как пародия. Канадцы не воспримут это всерьёз, но и отмахнуться от этого тоже нельзя. Это риторика в стиле Кремля. Суверенитет для нас — священен. Мы не позволим никому, даже ближайшему союзнику, посягать на нашу независимость. Гренландия? Зачем? У США и так есть договор о размещении там своих военных баз.

- Вы сказали, что Трамп всё больше склоняется к союзу с авторитарными лидерами. Это свершившийся факт?

- Он уже на этом пути. Посмотрите, как Путин подливает ему масло в огонь, как вслух говорит о его «силе», дарит портреты… Это попытка манипулировать. И, к сожалению, Трамп поддаётся. Он разрушил механизмы, которые защищали информационное пространство США. Люди больше не читают проверенные источники, они поглощают фейки из соцсетей. А в этом хаосе Россия чувствует себя как рыба в воде.

- Что собирается делать украинская диаспора в этой ситуации?

- Мы готовим марш на Вашингтон. Украинцев в Канаде — полтора миллиона. В США — более миллиона. Мы готовы объединиться. Это будет «Марш миллионов». Мы хотим, чтобы Америка увидела: нападение на Украину — это угроза всему свободному миру. Настало время громко напомнить, что суверенитет и свобода — не предмет торга.