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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Эрдоган: «Нетаньяху должен предстать перед международными судами»

18:13 1209

Турция продолжит поддержку Палестины, даже если останется в одиночестве. Решение палестинского вопроса возможно только на двухгосударственной основе, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на первом заседании Парламентской группы в поддержку Палестины.

«Альтернативы двухгосударственному решению палестинской проблемы не существует. Палестина принадлежит палестинскому народу. Мы будем продолжать неустанную борьбу до создания независимого, суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года, даже если останемся в одиночестве», — сказал Эрдоган.

По его словам, «международная система потерпела фиаско в Газе». «Международное право стало инструментом для укрепления власти сильных мира сего, а не для установления справедливости. С прискорбием и со слезами на глазах заявляю, что, к сожалению, и исламский мир не смог выполнить то, чего от него ожидали», — отметил президент Турции.

Эрдоган также обвинил Израиль в том, что он препятствует стабилизации ситуации в Сирии и Ливане. «Удары по Сирии и Ливану демонстрируют, что администрация [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху не желает мира и спокойствия на Ближнем Востоке. Этому безумию, которое несет угрозу странам региона, необходимо как можно скорее положить конец, иначе огонь вскоре сожжет тех, кто его разжигает», — сказал турецкий лидер. Он выразил надежду на то, что Нетаньяху рано или поздно «предстанет перед международными судами за геноцид» в секторе Газа.

Президент Турции напомнил, что его страна в 2024 году полностью прекратила торговлю с Израилем и усилила оказание гуманитарной помощи Палестине. «Мы продолжили оказание гуманитарной помощи нашим палестинским братьям и сестрам. При поддержке братских стран региона мы доставили в Газу свыше 101 тыс. тонн гуманитарных грузов», — сказал Эрдоган.

Во встрече, организованной по инициативе Турции, приняли участие спикеры парламентов 13 стран, в том числе Палестины, Катара, ОАЭ, Пакистана, Малайзии, Индонезии, Сенегала, Иордании, Бахрейна.

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