Эрдоган: «Нетаньяху должен предстать перед международными судами»

Турция продолжит поддержку Палестины, даже если останется в одиночестве. Решение палестинского вопроса возможно только на двухгосударственной основе, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на первом заседании Парламентской группы в поддержку Палестины.

«Альтернативы двухгосударственному решению палестинской проблемы не существует. Палестина принадлежит палестинскому народу. Мы будем продолжать неустанную борьбу до создания независимого, суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года, даже если останемся в одиночестве», — сказал Эрдоган.

По его словам, «международная система потерпела фиаско в Газе». «Международное право стало инструментом для укрепления власти сильных мира сего, а не для установления справедливости. С прискорбием и со слезами на глазах заявляю, что, к сожалению, и исламский мир не смог выполнить то, чего от него ожидали», — отметил президент Турции.