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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

В Венгрии «решают судьбу» Украины в ЕС

18:27 878

На следующей неделе в Венгрии начнется общенациональный опрос о том, поддерживают ли граждане вступление Украины в Европейский Союз. В бюллетене будет только один вопрос.

Как сообщает Telex, об этом на брифинге заявил представитель венгерского правительства Гергели Гуляш.

По его словам, бюллетени с вопросом «Поддерживаете ли вы вступление Украины в Европейский Союз?» начнут рассылать по почте уже со следующей недели.

Гуляш подчеркнул, что правительство Венгрии не поддерживает евроинтеграцию Украины, поскольку это «несёт риски с сельскохозяйственной и экономической точки зрения».

«Важно, чтобы голос Венгрии в этом вопросе был услышан», — добавил он.

Премьер-министр Виктор Орбан неоднократно заявлял, что Украина, по его мнению, не обеспечивает достаточных прав для венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Этот аргумент используется Будапештом для блокирования или торможения процесса вступления Украины в ЕС.

В то же время оппозиционная партия «Тиса» провела собственный опрос, в котором более 58% участников высказались в поддержку вступления Украины в Евросоюз, несмотря на позицию правительства.

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