В Венгрии «решают судьбу» Украины в ЕС

На следующей неделе в Венгрии начнется общенациональный опрос о том, поддерживают ли граждане вступление Украины в Европейский Союз. В бюллетене будет только один вопрос.

Как сообщает Telex, об этом на брифинге заявил представитель венгерского правительства Гергели Гуляш.

По его словам, бюллетени с вопросом «Поддерживаете ли вы вступление Украины в Европейский Союз?» начнут рассылать по почте уже со следующей недели.