Европа уходит от России к США

«Дорожную карту» по отказу от российских энергоресурсов Евросоюз должен увидеть 6 мая, напоминает Bloomberg. Ее готовит Еврокомиссия, и в документе должны быть предложения и инструменты, как расторгнуть долгосрочные поставочные контракты с РФ, избегая штрафов и компенсаций.

Отказываясь от энергоносителей из России, пусть и постепенно, европейские компании смогут приобретать больше нефти, газа и других энергоресурсов в США, сказал глава Евросовета Антониу Кошта.

Евросоюз продолжит идти к сокращению импорта из РФ. Сейчас российский газ на рынке блока занимает около 19%, хотя еще в 2021 году доля российских энергоносителей была 40%, сказал Коста в интервью Bloomberg News.

Он также признал, что долгосрочные контракты с российскими поставщиками есть у многих европейских компаний, и решение расторгать их или заключать договоры на поставку американского сжиженного метана — это решение самих компаний, которое зависит от их стратегии и тактики, вопросов ценообразования и взгляда на рынок.

«Политический сигнал, который подает комиссия, заключается в том, что у европейских компаний есть веские причины найти хорошие цены в США», — сказал он.