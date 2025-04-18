Более ста азербайджанцев получили адвокатские удостоверения

Со вступительной речью на мероприятии выступил председатель Коллегии Анар Багиров. Он рассказал об историческом пути развития института адвокатуры в Азербайджане, подробно остановился на значимых достижениях последних лет, проведенных реформах и основных направлениях деятельности Коллегии.

18 апреля в отеле Badamdar Estates состоялось расширенное заседание президиума Коллегии адвокатов, а также торжественная церемония принесения присяги кандидатами в адвокаты. В мероприятии приняли участие члены президиума, руководители адвокатских организаций, а также представители средств массовой информации.

Председатель также особо выделил авторитет научно-практического юридического журнала Azərbaycan Vəkili, являющегося одной из значимых платформ для юридического сообщества. Он сообщил, что согласно второму Отчету мониторинга, подготовленному Институтом права и прав человека, данный журнал занял первое место среди самых читаемых юридических изданий в стране.

Также в своем выступлении Багиров отметил положительную динамику, сопровождающую рост числа адвокатов за последние годы, подчеркнул особую роль академии Коллегии адвокатов в профессиональном развитии специалистов. В академии адвокаты и молодые юристы регулярно проходят обучение и тренинги по различным темам, с особым вниманием подходят к вопросам профессиональной этики, юридической грамотности, практическим знаниям и навыкам.

Анар Багиров отметил, что в рамках Года Конституции и суверенитета Коллегией реализуется ряд важных мероприятий, продолжается последовательная работа по развитию и укреплению института адвокатуры. Председатель подчеркнул, что за прошедший год Коллегия оказала бесплатную юридическую помощь 5663 малообеспеченным гражданам по всей стране. Основная цель этих мероприятий — обеспечить равный доступ граждан к качественной юридической помощи и защиту их конституционных прав.

На мероприятии было также отмечено, что с 2018 года проведено в общей сложности 14 письменных тестовых экзаменов на вступление в адвокатуру. Из 6070 кандидатов, участвовавших в экзаменах за этот период, 1728 успешно сдали экзамены, прошли обязательные обучения, принесли адвокатскую присягу и были приняты в члены Коллегии.

На сегодняшней церемонии еще 101 кандидат принес присягу и стал членом Коллегии адвокатов. Таким образом, общее число адвокатов в стране достигло 2608 человек. Из новопринятых адвокатов 55 — мужчины, 46 — женщины. Одиннадцать из них будут осуществлять деятельность в регионах, а 90 — в Баку. В результате количество женщин-адвокатов в стране возросло до 548 человек, что составляет 21 процент от общего числа адвокатов.

После этого участникам мероприятия был представлен видеоролик о деятельности Коллегии. С речью на церемонии выступил член Коллегии, председатель Совета старейшин, заслуженный юрист Икрам Керимов. Он сердечно поздравил кандидатов и выразил уверенность в том, что они добьются успехов в своей будущей профессиональной деятельности.

Отметив, что адвокатская профессия основывается на высоких этических ценностях и чувстве ответственности, заслуженный юрист порекомендовал молодым адвокатам всегда занимать принципиальную позицию в защите прав и свобод человека, постоянно совершенствовать свои юридические знания и прилагать усилия к сохранению авторитета адвокатуры.

Затем состоялась церемония присяги кандидатов, успешно прошедших квалификационные экзамены, завершивших обязательное обучение и выдержавших устное собеседование, по итогам чего они были приняты в члены Коллегии. Кандидаты торжественно принесли присягу перед Государственным флагом Азербайджана, обязуясь с честью нести звание адвоката. В ходе мероприятия им были вручены адвокатские удостоверения.

Новые адвокаты, выступившие на церемонии, выразили глубокую гордость в связи с получением профессии и поблагодарили президиум за последовательную и системную организацию квалификационных экзаменов на вступление в адвокатуру.

Во второй части мероприятия была проведена церемония награждения ряда членов Коллегии, отличившихся в ходе своей профессиональной деятельности и отметивших юбилей.

Также в рамках церемонии состоялось заседание президиума, на котором были обсуждены вопросы, включенные в повестку дня, и приняты соответствующие решения.