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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Болгарка лидирует на Кубке мира в Баку

Отдел спорта
18:56 446

Сегодня в Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике.

В соревновании участвуют спортсменки из 38 стран. В первый день в индивидуальном турнире гимнастки продемонстрировали упражнения с обручем и мячом. 

Азербайджанские гимнастки Камилла Сейидзаде и Захра Джафарова набрали соответственно 50,300 и 49,350 балла. Камилла занимает 21-е место, Захра - 27-е среди 65 участниц.

Лидирует болгарка Стиляна Николова (58,600).

В первую тройку также входят итальянка София Рафаэлли (57,350) и украинка Таисия Онофрийчук (55,950).

Завтра гимнастки выступят с булавами и лентой.

А сегодня в 19:15 состоится церемония открытия турнира. В 19:35 групповые команды начнут выступления с пятью лентами.

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