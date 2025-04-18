Болгарка лидирует на Кубке мира в Баку

Сегодня в Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике.

В соревновании участвуют спортсменки из 38 стран. В первый день в индивидуальном турнире гимнастки продемонстрировали упражнения с обручем и мячом. Азербайджанские гимнастки Камилла Сейидзаде и Захра Джафарова набрали соответственно 50,300 и 49,350 балла. Камилла занимает 21-е место, Захра - 27-е среди 65 участниц. Лидирует болгарка Стиляна Николова (58,600).