Болгарка лидирует на Кубке мира в Баку

Сегодня в Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике.
В соревновании участвуют спортсменки из 38 стран. В первый день в индивидуальном турнире гимнастки продемонстрировали упражнения с обручем и мячом.
Азербайджанские гимнастки Камилла Сейидзаде и Захра Джафарова набрали соответственно 50,300 и 49,350 балла. Камилла занимает 21-е место, Захра - 27-е среди 65 участниц.
Лидирует болгарка Стиляна Николова (58,600).
В первую тройку также входят итальянка София Рафаэлли (57,350) и украинка Таисия Онофрийчук (55,950).
Завтра гимнастки выступят с булавами и лентой.
А сегодня в 19:15 состоится церемония открытия турнира. В 19:35 групповые команды начнут выступления с пятью лентами.