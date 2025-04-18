Иран ставит условие для сокращения обогащения урана

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранского чиновника.

Иран выразил готовность снизить уровень обогащения урана, но при одном условии — Тегеран хочет гарантий, что США снова не выйдут из ядерной сделки.

По его словам, Иран в рамках возможного соглашения с США не будет демонтировать центрифуги и не намерен полностью отказываться от обогащения урана.

Чиновник также подчеркнул, что ракетная программа Ирана не подпадает под действие ядерной сделки и не станет темой будущих переговоров с Вашингтоном.

12 апреля в Омане прошел первый раунд непрямых переговоров между Ираном и США, посвященных ядерной программе Тегерана и снятию санкций. Иран представлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, США — спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.