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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

ВВС Азербайджана и Казахстана усиливают сотрудничество

19:08 460

Делегация Военно-воздушных сил Республики Казахстан с визитом посетила Военно-воздушные силы Азербайджана.

Как сообщает Министерство обороны, в рамках встречи также присутствовали представители Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, Государственного агентства гражданской авиации, Службы внешней разведки и Управления воздушным движением «Азераэронавигация» ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

В ходе мероприятия, состоявшегося в штабе, представитель Военно-воздушных сил Азербайджана приветствовал гостей и выразил благодарность за визит.

Обсуждение на встрече сосредоточилось на вопросах обеспечения взаимодействия и координации при выполнении срочных полётов. Также было проведено подробное обсуждение текущих вопросов, на которые участники встречи получили ответы.

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