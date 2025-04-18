ВВС Азербайджана и Казахстана усиливают сотрудничество

Как сообщает Министерство обороны, в рамках встречи также присутствовали представители Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, Государственного агентства гражданской авиации, Службы внешней разведки и Управления воздушным движением «Азераэронавигация» ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

В ходе мероприятия, состоявшегося в штабе, представитель Военно-воздушных сил Азербайджана приветствовал гостей и выразил благодарность за визит.

Обсуждение на встрече сосредоточилось на вопросах обеспечения взаимодействия и координации при выполнении срочных полётов. Также было проведено подробное обсуждение текущих вопросов, на которые участники встречи получили ответы.