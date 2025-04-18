Маска подозревают в передаче данных русским

Об этом сообщает NPR со ссылкой на источники в правительстве.

Американские власти расследуют возможную утечку конфиденциальной информации, к которой может быть причастен Департамент эффективности правительства США (DOGE), созданный при участии Илона Маска.

По данным издания, сотрудники Национального совета США по трудовым отношениям заподозрили, что департамент получил доступ к их базам данных под предлогом аудита расходов, а затем мог передать информацию третьим сторонам — в частности, российским структурам.

В марте команда DOGE проводила проверку агентства на предмет оптимизации бюджета. Для этого сотрудники запросили максимальный уровень доступа к базам данных, содержащим чувствительную информацию — включая сведения о деятельности профсоюзов, корпоративных тайнах и данных судебных процессов.

После предоставления доступа представители агентства зафиксировали подозрительный исходящий трафик, что вызвало опасения относительно возможного копирования или передачи информации.

Ситуацию усугубило то, что сотрудники DOGE попросили не фиксировать свою активность в системе безопасности, а затем, предположительно, пытались скрыть следы — отключив инструменты мониторинга и вручную удалив логи доступа.

Инцидент уже был доведен до сведения Конгресса США. Вопросом, вероятно, займется ФБР. Между тем, в отношении Маска все чаще звучат вопросы о возможных связях с российскими структурами.