Сабина Алиева провела очередной прием граждан

Омбудсмен приняла всех обратившихся на прием граждан в индивидуальном порядке. По ряду вопросов были предприняты необходимые меры для их оперативного решения на месте.

Что касается остальных вопросов, требующих дополнительного рассмотрения, гражданам было разъяснено, что обращения будут переданы в соответствующие государственные органы для дальнейшего изучения в рамках действующего законодательства.

Во время приёма гражданам были даны юридические консультации. Также было напомнено, что обращения можно направлять в аппарат омбудсмена круглосуточно через «горячую линию» 916, электронную почту, почтовую связь, а также через страницы в социальных сетях.