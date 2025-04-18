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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Сабина Алиева провела очередной прием граждан

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19:28 343

Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики Сабина Алиева провела очередной прием граждан в городе Баку.

Омбудсмен приняла всех обратившихся на прием граждан в индивидуальном порядке. По ряду вопросов были предприняты необходимые меры для их оперативного решения на месте.

Что касается остальных вопросов, требующих дополнительного рассмотрения, гражданам было разъяснено, что обращения будут переданы в соответствующие государственные органы для дальнейшего изучения в рамках действующего законодательства.

Во время приёма гражданам были даны юридические консультации. Также было напомнено, что обращения можно направлять в аппарат омбудсмена круглосуточно через «горячую линию» 916, электронную почту, почтовую связь, а также через страницы в социальных сетях.

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