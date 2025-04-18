USD 1.7000
EUR 1.9328
RUB 2.0703
Подписаться на уведомления
Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Новость дня
Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Министерство отчиталось: повышение пособий, трудоустройство, усыновление...

19:42 408

В Азербайджане продолжаются реформы, направленные на улучшение благосостояния граждан. По поручению президента Ильхама Алиева с начала 2025 года реализован очередной пакет социальных реформ: минимальная заработная плата увеличена на 16 процентов и доведена до 400 манатов, повышены зарплаты в различных отраслях, а пенсии индексированы. С 1 февраля минимальная пенсия повышена на 14,3 процента и составила 320 манатов. В рамках нового пакета социальных реформ в этом году также будут произведены очередные повышения пособий и стипендий.

Об этом было заявлено на коллегиальном заседании, проведенном в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев отметил, что наряду с повышением социальных выплат приоритетом остается расширение программ, которые направлены на обеспечение занятости, являющейся важным фактором в социальном благополучии, а также внедрение инновационных решений в систему государственных социальных услуг.

На заседании было сообщено, что доходы подведомственного министерству Государственного фонда социальной защиты в первом квартале превысили прогноз на 14 процентов (или на 249 миллионов манатов), составив 2 миллиарда 14 миллионов манатов. Расходы фонда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 10 процентов (или на 163 миллиона манатов) и составили 1 миллиард 864 миллиона манатов. В этот период на пенсионные выплаты было направлено 1 миллиард 768 миллионов манатов, что на 156 миллионов манатов (или на 10 процентов) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также было выплачено 275 миллионов манатов в виде пособий 475 тысячам человек и 173 миллиона манатов в виде президентских стипендий 402 тысячам человек.

В первом квартале текущего года Государственное агентство занятости при министерстве привлекло 84,7 тысячи человек к активным программам занятости, в том числе 27,2 тысячи человек были трудоустроены, 1195 человек приняли участие в программе самозанятости, 1221 безработный прошел профессиональные курсы, а 55,1 тысячи человек получили услуги профориентации.

Также была отмечена деятельность Государственной инспекции труда при министерстве: внедрение инновационных механизмов контроля в сфере трудовых отношений, переход на электронные трудовые договоры. Было установлено, что более 80 тысяч манатов заработной платы и других социальных выплат были задержаны работодателями, но в итоге выплачены, а также восстановлены на работе 17 незаконно уволенных сотрудников.

Были представлены итоги работы подведомственных учреждений министерства — Агентства социальных услуг, Агентства DOST, Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации — за первый квартал этого года. В указанный период 3,4 тысячи одиноких пожилых и людей с инвалидностью получили бытовые социальные услуги на дому, 2,3 тысячи человек получили услуги в социальных учреждениях, 32 ребенка были усыновлены, еще 9 переданы в приемные семьи.

За этот период 213 тысяч человек, а всего за прошедшее время — 3,4 миллиона граждан воспользовались услугами центров DOST. Уровень удовлетворенности граждан этими услугами составил 98,5 процента. Отмечено, что продолжается работа по расширению сети центров DOST по всей стране.

С января по март инвалидность была установлена 11,6 тысячи человек. Реабилитационные услуги получили 27,9 тысячи людей с инвалидностью, а 4,5 тысячи человек были обеспечены 29,4 тысячи средствами реабилитации.

На заседании обсуждалась работа с документами и обращениями граждан, прием граждан и другие направления деятельности за первый квартал, а также предстоящие задачи.

Глава Палестины впервые за 18 лет прибыл в Дамаск
Глава Палестины впервые за 18 лет прибыл в Дамаск
20:27 77
Трамп может отказаться от попыток добиться мира
Трамп может отказаться от попыток добиться мира обновлено 20:16
20:16 5938
Ракеты, торпеды, С-300. Иран провел военный парад
Ракеты, торпеды, С-300. Иран провел военный парад фото
19:48 652
Иран ставит условие для сокращения обогащения урана
Иран ставит условие для сокращения обогащения урана
18:59 1069
Эрдоган: «Нетаньяху должен предстать перед международными судами»
Эрдоган: «Нетаньяху должен предстать перед международными судами»
18:13 1214
Сделка сорвана: Германия не променяла кошелек на Имамоглу
Сделка сорвана: Германия не променяла кошелек на Имамоглу наш комментарий
16:05 5419
И Чиполлино подкупили и приручили
И Чиполлино подкупили и приручили новое время и старое искусство
11:05 4384
Один из лидеров украинской диаспоры в интервью haqqin.az: «Маршем миллионов пойдем на Вашингтон»
Один из лидеров украинской диаспоры в интервью haqqin.az: «Маршем миллионов пойдем на Вашингтон»
18:02 1494
Россия хочет вступить в переговоры между Турцией и Арменией?
Россия хочет вступить в переговоры между Турцией и Арменией? еще один вопрос; обновлено 17:56
17:56 1959
CША окончательно сливают Украину
CША окончательно сливают Украину
17:49 2761
Китай украл российские военные разработки
Китай украл российские военные разработки
17:20 2784

ЭТО ВАЖНО

Глава Палестины впервые за 18 лет прибыл в Дамаск
Глава Палестины впервые за 18 лет прибыл в Дамаск
20:27 77
Трамп может отказаться от попыток добиться мира
Трамп может отказаться от попыток добиться мира обновлено 20:16
20:16 5938
Ракеты, торпеды, С-300. Иран провел военный парад
Ракеты, торпеды, С-300. Иран провел военный парад фото
19:48 652
Иран ставит условие для сокращения обогащения урана
Иран ставит условие для сокращения обогащения урана
18:59 1069
Эрдоган: «Нетаньяху должен предстать перед международными судами»
Эрдоган: «Нетаньяху должен предстать перед международными судами»
18:13 1214
Сделка сорвана: Германия не променяла кошелек на Имамоглу
Сделка сорвана: Германия не променяла кошелек на Имамоглу наш комментарий
16:05 5419
И Чиполлино подкупили и приручили
И Чиполлино подкупили и приручили новое время и старое искусство
11:05 4384
Один из лидеров украинской диаспоры в интервью haqqin.az: «Маршем миллионов пойдем на Вашингтон»
Один из лидеров украинской диаспоры в интервью haqqin.az: «Маршем миллионов пойдем на Вашингтон»
18:02 1494
Россия хочет вступить в переговоры между Турцией и Арменией?
Россия хочет вступить в переговоры между Турцией и Арменией? еще один вопрос; обновлено 17:56
17:56 1959
CША окончательно сливают Украину
CША окончательно сливают Украину
17:49 2761
Китай украл российские военные разработки
Китай украл российские военные разработки
17:20 2784
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться