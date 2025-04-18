Министерство отчиталось: повышение пособий, трудоустройство, усыновление...

Об этом было заявлено на коллегиальном заседании, проведенном в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В Азербайджане продолжаются реформы, направленные на улучшение благосостояния граждан. По поручению президента Ильхама Алиева с начала 2025 года реализован очередной пакет социальных реформ: минимальная заработная плата увеличена на 16 процентов и доведена до 400 манатов, повышены зарплаты в различных отраслях, а пенсии индексированы. С 1 февраля минимальная пенсия повышена на 14,3 процента и составила 320 манатов. В рамках нового пакета социальных реформ в этом году также будут произведены очередные повышения пособий и стипендий.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев отметил, что наряду с повышением социальных выплат приоритетом остается расширение программ, которые направлены на обеспечение занятости, являющейся важным фактором в социальном благополучии, а также внедрение инновационных решений в систему государственных социальных услуг.

На заседании было сообщено, что доходы подведомственного министерству Государственного фонда социальной защиты в первом квартале превысили прогноз на 14 процентов (или на 249 миллионов манатов), составив 2 миллиарда 14 миллионов манатов. Расходы фонда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 10 процентов (или на 163 миллиона манатов) и составили 1 миллиард 864 миллиона манатов. В этот период на пенсионные выплаты было направлено 1 миллиард 768 миллионов манатов, что на 156 миллионов манатов (или на 10 процентов) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также было выплачено 275 миллионов манатов в виде пособий 475 тысячам человек и 173 миллиона манатов в виде президентских стипендий 402 тысячам человек.

В первом квартале текущего года Государственное агентство занятости при министерстве привлекло 84,7 тысячи человек к активным программам занятости, в том числе 27,2 тысячи человек были трудоустроены, 1195 человек приняли участие в программе самозанятости, 1221 безработный прошел профессиональные курсы, а 55,1 тысячи человек получили услуги профориентации.

Также была отмечена деятельность Государственной инспекции труда при министерстве: внедрение инновационных механизмов контроля в сфере трудовых отношений, переход на электронные трудовые договоры. Было установлено, что более 80 тысяч манатов заработной платы и других социальных выплат были задержаны работодателями, но в итоге выплачены, а также восстановлены на работе 17 незаконно уволенных сотрудников.

Были представлены итоги работы подведомственных учреждений министерства — Агентства социальных услуг, Агентства DOST, Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации — за первый квартал этого года. В указанный период 3,4 тысячи одиноких пожилых и людей с инвалидностью получили бытовые социальные услуги на дому, 2,3 тысячи человек получили услуги в социальных учреждениях, 32 ребенка были усыновлены, еще 9 переданы в приемные семьи.

За этот период 213 тысяч человек, а всего за прошедшее время — 3,4 миллиона граждан воспользовались услугами центров DOST. Уровень удовлетворенности граждан этими услугами составил 98,5 процента. Отмечено, что продолжается работа по расширению сети центров DOST по всей стране.

С января по март инвалидность была установлена 11,6 тысячи человек. Реабилитационные услуги получили 27,9 тысячи людей с инвалидностью, а 4,5 тысячи человек были обеспечены 29,4 тысячи средствами реабилитации.

На заседании обсуждалась работа с документами и обращениями граждан, прием граждан и другие направления деятельности за первый квартал, а также предстоящие задачи.