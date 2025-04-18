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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Силовики пришли в мечеть и раздали повестки в военкомат

19:41 979

В Подмосковье во время рейда правоохранителей в мечети в городе Старая Купавна прихожанам раздали повестки в военкомат.

Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности региона.

Во время рейда проверили 274 человека. Среди них было 142 гражданина России, 19 обладателей вида на жительство и 113 иностранных граждан. Прихожанам призывного возраста вручили повестки в военкомат.

«По результатам проверки выявлены нарушения в деятельности религиозной организации, а также иностранные граждане, находящиеся на территории РФ незаконно, в отношении которых составлены административные протоколы», — сообщает ГУРБ.

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