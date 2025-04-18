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Ракеты, торпеды, С-300. Иран провел военный парад

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19:48 653

Иранские вооруженные силы провели парад в честь Дня армии, продемонстрировав российские зенитно-ракетные комплексы С-300 в национальном камуфляже и современные ракетные системы собственного производства.

Об этом сообщило государственное агентство SNN.

Среди представленной техники — российские С-300, адаптированные под иранские стандарты, ракеты средней дальности «Фатх-360», зенитные комплексы «Саяд-3», системы ПВО «Маджид» и самонаводящиеся торпеды «Вальфаджр».

«В Иране прошла церемония военного парада в честь Дня армии Исламской Республики», — отметили в агентстве.

Напомним, второй раунд переговоров между делегациями Ирана и США, посвященных урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана, состоится 19 апреля в Риме.

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