Загадочные дроны перед встречей Зеленского с Карлом III

Службы безопасности попросили о введении ограничений 4 марта, то есть через два дня после визита Зеленского, встречавшегося с Карлом после публичной ссоры с Дональдом Трампом в Белом доме. Бесполетная зона была установлена 10 марта.

После визита Владимира Зеленского в поместье Карла III в Сандрингеме над королевской резиденцией была установлена бесполетная зона, сообщает британское агентство Press Association.

Министр транспорта Великобритании распорядилась закрыть пространство над поместьем для полетов на высоте менее 610 метров «по соображениям общественной безопасности».

Сообщается, что власти решили усилить меры безопасности, поскольку в течение выходных, когда Сандгингем посещал Зеленский, над резиденцией Карла были замечены дроны.

По данным газеты Sun, после обнаружения дронов в Сандрингеме началась масштабная операция по обеспечению безопасности.

Один из дронов связали с мужчиной, который находился в припаркованной поблизости машине. Откуда взялись другие беспилотники, осталось невыясненным.