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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Трамп: «США не будут тратить время на тех, кто не хочет мира»

обновлено 21:40
21:40 2216

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос журналиста о том, будет ли Вашингтон продолжать военную поддержку Украины, если Соединённые Штаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта.

«Я этого не буду говорить, потому что, я думаю, мы сделаем это», — заявил американский лидер, выразив уверенность в том, что удастся добиться мира.

*** 21:06

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты сосредоточатся на дипломатических усилиях по урегулированию войны в Украине.

По его словам, процесс достижения договоренностей о прекращении огня «приближается к развязке».

«Думаю, у нас есть хорошие шансы решить проблему», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Он добавил: «Сейчас все идет к развязке».

Трамп также предупредил, что США выйдут из переговорного процесса, если одна из сторон «начнет его саботировать». «Мы не станем тратить время на тех, кто не хочет мира», — подчеркнул он.

Во время пресс-конференции Трампа также спросили о заявлении госсекретаря Марко Рубио, который ранее отметил, что США могут выйти из переговоров, если перемирие не будет достигнуто в ближайшие дни.

«Нет определенного числа дней, но мы хотим сделать это быстро», — заявил Трамп в ответ на вопрос, через сколько дней он примет соответствующее решение.

«Если по какой-то причине одна из двух сторон сделает это очень трудным, мы просто скажем — вы ведете себя глупо, вы глупцы, вы ужасные люди, — сказал президент США. — И мы просто останемся в стороне. Но мы надеемся, что нам не придется этого делать. И Марко прав, когда говорит, что мы хотим, чтобы это закончилось».

Трампа также спросили, нет ли у него ощущения, что российский президент Владимир Путин намеренно затягивает переговоры.

«Надеюсь, что нет. Я вам скоро скажу, если он будет делать это. У него там большая сила», — ответил президент США.

Отвечая на вопрос о том, пытается ли Россия обмануть США, Трамп заявил: «Никто ни с кем не играет». По его словам, все участники переговоров демонстрируют заинтересованность и энтузиазм.

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