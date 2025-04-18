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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Стармер и Трамп обсудили Украину, Иран и хуситов

21:26 479

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил ситуацию в Украине с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом говорится в заявлении, распространённом премьерской канцелярией по итогам их телефонного разговора.

«Стороны обсудили ситуацию в Украине и в Иране, а также недавние действия против хуситов в Йемене», — отмечается в документе.

Кроме того, Трамп и Стармер затронули тему переговоров о новом торговом соглашении между Великобританией и США. По информации канцелярии, британский премьер выразил приверженность принципам свободной и открытой торговли, подчеркнув при этом важность защиты национальных интересов.

17 апреля в Париже состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с госсекретарём США Марко Рубио и спецпосланником президента Стивеном Уиткоффом. По данным Елисейского дворца, «конструктивные переговоры» способствовали сближению позиций сторон по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Очередная встреча представителей пяти стран запланирована на следующую неделю в Лондоне, сообщает Agence France-Presse.

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