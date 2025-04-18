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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Пресс-секретарь Белого дома в китайском платье. Разоблачение соцсетей

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22:05 877

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт привлекла внимание пользователей соцсетей, когда была замечена в одежде китайского производства.

Китайский консул в Денпасаре, на Бали, Чжан Чжишэн, опубликовал пост в социальных сетях, указав, что наряд Кэролайн Ливитт изготовлен в Китае.

В посте отмечается, что «критиковать китайское производство — это работа, а наслаждаться китайским производством — это жизнь». Красивое кружево на одежде пресс-секретаря Белого дома было узнано сотрудниками китайской компании, которая, как утверждается, и произвела этот продукт.

Некоторые пользователи социальных сетей также указали, что одежда Кэролайн Ливитт, произведённая британским брендом, на страницах товара явно имела маркировку Made in China.

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