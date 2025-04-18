Нарышкин в Баку провел переговоры с азербайджанскими спецслужбами

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 17–18 апреля посетил Баку, где провел переговоры с руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана, а также с представителями других спецслужб.

ТАСС сообщает, что на переговорах с руководством спецслужб Азербайджана было констатировано, что «российско-азербайджанское сотрудничество по линии спецслужб динамично развивается, носит конструктивный, взаимовыгодный и доверительный характер, нацелено на защиту национальных интересов Российской Федерации и Азербайджанской Республики».

В рамках визита в Баку Нарышкин также выступил на конференции «Афганистан: региональная взаимосвязанность, безопасность и развитие». В своем выступлении он подчеркнул, что Афганистан «занимает важное место в геополитике и в общих интересах наших государств содействовать восстановлению и процветанию на афганской земле».