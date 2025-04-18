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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Лидер «Хезболлы»: «Израиль хочет оккупировать весь Ливан»

22:30 209

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Наим Касем заявил, что организация сохраняет силу, несмотря на попытки Израиля представить обратное.

По его словам, тот, кто считает, что «Хезболла» ослабла, заблуждается.

Касем обвинил Израиль в стремлении разоружить движение, чтобы ослабить Ливан и получить возможность беспрепятственно вмешиваться в его дела. Он подчеркнул, что вооружение «Хезболлы» направлено исключительно на отражение внешней агрессии и не используется во внутренних конфликтах.

По словам генсека, правительство Ливана открыто противостоит Израилю, что, по его мнению, свидетельствует о победе. Он также заявил, что Израиль нарушил соглашения с «Хезболлой» 2700 раз, тогда как само движение, по его словам, полностью выполнило свои обязательства.

Касем подчеркнул, что Израиль стремится расширить оккупацию и захватить весь Ливан, однако, несмотря на усилия, не достиг поставленных целей в войне.

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