Лидер «Хезболлы»: «Израиль хочет оккупировать весь Ливан»

Касем обвинил Израиль в стремлении разоружить движение, чтобы ослабить Ливан и получить возможность беспрепятственно вмешиваться в его дела. Он подчеркнул, что вооружение «Хезболлы» направлено исключительно на отражение внешней агрессии и не используется во внутренних конфликтах.

По его словам, тот, кто считает, что «Хезболла» ослабла, заблуждается.

По словам генсека, правительство Ливана открыто противостоит Израилю, что, по его мнению, свидетельствует о победе. Он также заявил, что Израиль нарушил соглашения с «Хезболлой» 2700 раз, тогда как само движение, по его словам, полностью выполнило свои обязательства.

Касем подчеркнул, что Израиль стремится расширить оккупацию и захватить весь Ливан, однако, несмотря на усилия, не достиг поставленных целей в войне.