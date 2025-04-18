Госдеп удаляет в отчетах критику за нарушение прав человека

Администрация президента США Дональда Трампа значительно сокращает ежегодные отчеты Государственного департамента США по правам человека, удаляя критику по поводу нарушений, таких как жестокие условия в тюрьмах, коррупция в правительстве и ограничения на участие в политическом процессе, сообщает National Public Radio.

Отчеты, которые должны информировать Конгресс о решениях по распределению иностранной помощи и помощи в сфере безопасности, больше не будут призывать правительства к таким вещам, как лишение свободы передвижения и мирных собраний. В них не будет осуждаться содержание политических заключенных без надлежащей правовой процедуры или ограничения на «свободные и справедливые выборы».