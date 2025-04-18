Госдеп удаляет в отчетах критику за нарушение прав человека

Администрация президента США Дональда Трампа значительно сокращает ежегодные отчеты Государственного департамента США по правам человека, удаляя критику по поводу нарушений, таких как жестокие условия в тюрьмах, коррупция в правительстве и ограничения на участие в политическом процессе, сообщает National Public Radio.
Отчеты, которые должны информировать Конгресс о решениях по распределению иностранной помощи и помощи в сфере безопасности, больше не будут призывать правительства к таким вещам, как лишение свободы передвижения и мирных собраний. В них не будет осуждаться содержание политических заключенных без надлежащей правовой процедуры или ограничения на «свободные и справедливые выборы».
Согласно документам, полученным NPR, сотрудники Госдепа обязаны «оптимизировать» отчеты, оставив только те сведения, которые требуются по закону. Это изменение направлено на соответствие текущей политике США и недавно изданным исполнительным указам.
Правозащитники считают, что эти изменения означают уход США от роли мирового наблюдателя за правами человека. Ожидается, что сокращение отчетов коснется таких тем, как насилие и дискриминация в отношении ЛГБТ+ людей, насильственная депортация беженцев в страны, где им угрожают пытки или преследования, а также серьезные ограничения свободы Интернета и насилие по гендерному признаку. Изменения касаются не отдельных стран, а целых категорий нарушений, которые теперь не будут включены в отчеты. Например, в отчете по Венгрии был удален раздел о коррупции в правительстве, а в отчете по Сальвадору – информация о состоянии тюрем.