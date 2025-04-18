Кадыров жестко ответил на запрет намазов в Ставрополье

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко осудил инициативу администрации Андроповского округа Ставропольского края, где предложили запретить публичные намазы и ввести штрафы за их проведение.

В Telegram он назвал это «открытой дискриминацией и правовым беспределом», подчеркнув, что 30 миллионов мусульман в России — полноценная часть многонационального общества.

Кадыров напомнил, что Ставрополье — часть Северо-Кавказского федерального округа, окруженного мусульманскими республиками, с богатой историей межнациональных связей. «Такие заявления от властей — не просто безграмотны, а абсурдны и опасны», — отметил он.

Он призвал местные власти не провоцировать рознь, а наоборот — содействовать строительству мечетей, чтобы верующие могли молиться в специально отведённых местах.