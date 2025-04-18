USD 1.7000
EUR 1.9328
RUB 2.0703
Подписаться на уведомления
Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Новость дня
Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Кадыров жестко ответил на запрет намазов в Ставрополье

18 апреля 2025, 23:01 1908

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко осудил инициативу администрации Андроповского округа Ставропольского края, где предложили запретить публичные намазы и ввести штрафы за их проведение.

В Telegram он назвал это «открытой дискриминацией и правовым беспределом», подчеркнув, что 30 миллионов мусульман в России — полноценная часть многонационального общества.

Кадыров напомнил, что Ставрополье — часть Северо-Кавказского федерального округа, окруженного мусульманскими республиками, с богатой историей межнациональных связей. «Такие заявления от властей — не просто безграмотны, а абсурдны и опасны», — отметил он.

Он призвал местные власти не провоцировать рознь, а наоборот — содействовать строительству мечетей, чтобы верующие могли молиться в специально отведённых местах.

Сепаратисты на суде увидели кадры Ходжалинского геноцида
Сепаратисты на суде увидели кадры Ходжалинского геноцида
00:40 405
Пашинян на границе с Азербайджаном
Пашинян на границе с Азербайджаном фото
18 апреля 2025, 23:32 1862
Нарышкин в Баку провел переговоры с азербайджанскими спецслужбами
Нарышкин в Баку провел переговоры с азербайджанскими спецслужбами
18 апреля 2025, 22:25 2654
SOCAR будет торговать и металлами
SOCAR будет торговать и металлами наше поле зрения
18 апреля 2025, 14:36 3604
Москва боится, что Вашингтон может соскочить
Москва боится, что Вашингтон может соскочить наша аналитика
18 апреля 2025, 21:21 3128
Напряженность в Анкаре. Бомбы замедленного действия
Напряженность в Анкаре. Бомбы замедленного действия наша корреспонденция
18 апреля 2025, 13:21 5948
Министр Китая пришел на кафедру азербайджанского языка
Министр Китая пришел на кафедру азербайджанского языка
18 апреля 2025, 23:05 1376
Госдеп удаляет в отчетах критику за нарушение прав человека
Госдеп удаляет в отчетах критику за нарушение прав человека
18 апреля 2025, 22:45 910
Лидер «Хезболлы»: «Израиль хочет оккупировать весь Ливан»
Лидер «Хезболлы»: «Израиль хочет оккупировать весь Ливан»
18 апреля 2025, 22:30 754
Алиевы в Sea Breezе
Алиевы в Sea Breezе добавлено фото; обновлено 20:50
18 апреля 2025, 20:50 12275
Новый герой Америки: Килмар Абрего Гарсия
Новый герой Америки: Килмар Абрего Гарсия наша корреспонденция
18 апреля 2025, 12:06 6197

ЭТО ВАЖНО

Сепаратисты на суде увидели кадры Ходжалинского геноцида
Сепаратисты на суде увидели кадры Ходжалинского геноцида
00:40 405
Пашинян на границе с Азербайджаном
Пашинян на границе с Азербайджаном фото
18 апреля 2025, 23:32 1862
Нарышкин в Баку провел переговоры с азербайджанскими спецслужбами
Нарышкин в Баку провел переговоры с азербайджанскими спецслужбами
18 апреля 2025, 22:25 2654
SOCAR будет торговать и металлами
SOCAR будет торговать и металлами наше поле зрения
18 апреля 2025, 14:36 3604
Москва боится, что Вашингтон может соскочить
Москва боится, что Вашингтон может соскочить наша аналитика
18 апреля 2025, 21:21 3128
Напряженность в Анкаре. Бомбы замедленного действия
Напряженность в Анкаре. Бомбы замедленного действия наша корреспонденция
18 апреля 2025, 13:21 5948
Министр Китая пришел на кафедру азербайджанского языка
Министр Китая пришел на кафедру азербайджанского языка
18 апреля 2025, 23:05 1376
Госдеп удаляет в отчетах критику за нарушение прав человека
Госдеп удаляет в отчетах критику за нарушение прав человека
18 апреля 2025, 22:45 910
Лидер «Хезболлы»: «Израиль хочет оккупировать весь Ливан»
Лидер «Хезболлы»: «Израиль хочет оккупировать весь Ливан»
18 апреля 2025, 22:30 754
Алиевы в Sea Breezе
Алиевы в Sea Breezе добавлено фото; обновлено 20:50
18 апреля 2025, 20:50 12275
Новый герой Америки: Килмар Абрего Гарсия
Новый герой Америки: Килмар Абрего Гарсия наша корреспонденция
18 апреля 2025, 12:06 6197
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться