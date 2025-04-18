Министр Китая пришел на кафедру азербайджанского языка

Министр образования Китайской Народной Республики Хуай Цзиньпэн посетил кафедру азербайджанского языка в Пекинском университете иностранных языков (ПУИЯ). Как сообщает haqqin.az, министр провел встречу с преподавательским составом, в частности с завкафедрой, доктором философии по филологии Агшином Алиевым, был проинформирован об активной научно-педагогической деятельности сотрудников кафедры. Отметим, что это первая и единственная кафедра азербайджанского языка в Китае.
Доктор философии Агшин Алиев является активным представителем азербайджанской диаспоры в Китае и в 2020 году был награжден Госкомитетом по работе с диаспорой медалью Азербайджанской Республики «За заслуги в диаспорской деятельности».
Кафедра азербайджанского языка была создана в ПУИЯ в 2016 году. В университете ведется обучение 101 иностранному языку. Хотя на первоначальном этапе азербайджанский язык изучался по категории третьего языка, тем не менее, согласно решению Министерства образования Китая на основе проведенного в 2018 году общереспубликанского экзамена, был проведен отдельный прием по специальности «Азербайджанский язык» - 9 студентов, изучив в течение четырех лет азербайджанский язык, стали первыми в Китае кадрами-азербайджановедами. Студенты, получившие образование по специальности «Азербайджанский язык» на первом приеме в ПУИЯ (2018-2022 годы), принимали участие в реализованных кафедрой множественных проектах и мероприятиях, связанных с Азербайджаном.
В сентябре минувшего года в университете состоялась Первая китайская международная научная конференция по азербайджановедению. Научная конференция придала импульс возведению культурных и научных мостов между двумя странами, открыла новые возможности сотрудничества для студентов и исследователей, а также оказала поддержку расширению экономических и дипломатических связей.