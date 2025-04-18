Министр Китая пришел на кафедру азербайджанского языка

Министр образования Китайской Народной Республики Хуай Цзиньпэн посетил кафедру азербайджанского языка в Пекинском университете иностранных языков (ПУИЯ). Как сообщает haqqin.az, министр провел встречу с преподавательским составом, в частности с завкафедрой, доктором философии по филологии Агшином Алиевым, был проинформирован об активной научно-педагогической деятельности сотрудников кафедры. Отметим, что это первая и единственная кафедра азербайджанского языка в Китае.

Доктор философии Агшин Алиев является активным представителем азербайджанской диаспоры в Китае и в 2020 году был награжден Госкомитетом по работе с диаспорой медалью Азербайджанской Республики «За заслуги в диаспорской деятельности».