Рейтинг Трампа вырос

Уровень одобрения Дональда Трампа в первом квартале второго президентского срока достиг 45% — выше, чем на аналогичном этапе его первой каденции, когда он составлял 41%.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на данные опроса Gallup. Для сравнения, средний рейтинг одобрения президентов США в первые три месяца с 1952 по 2020 год — 60%.

Рост рейтинга фиксируется на фоне экономических шагов Трампа. Недавно он объявил о 10-процентной пошлине почти на весь импорт, с повышенными тарифами для отдельных стран. Китай — единственный, кого не коснулась 90-дневная отсрочка новых мер.