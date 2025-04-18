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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Рейтинг Трампа вырос

18 апреля 2025, 23:17 1338

Уровень одобрения Дональда Трампа в первом квартале второго президентского срока достиг 45% — выше, чем на аналогичном этапе его первой каденции, когда он составлял 41%.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на данные опроса Gallup. Для сравнения, средний рейтинг одобрения президентов США в первые три месяца с 1952 по 2020 год — 60%.

Рост рейтинга фиксируется на фоне экономических шагов Трампа. Недавно он объявил о 10-процентной пошлине почти на весь импорт, с повышенными тарифами для отдельных стран. Китай — единственный, кого не коснулась 90-дневная отсрочка новых мер.

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