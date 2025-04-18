В Штаты ни ногой, сами ешьте ваше величие

Старый анекдот рассказывает про неимоверного жадину, который в ответ на вопрос, есть ли у него триппер, отвечает: «Есть немного, но только для себя». Приблизительно так выглядит картина с трамповским величием Америки. Чем больше нынешняя администрация трудится во имя величия США, тем меньше неамериканцев выказывают желание иметь с ней дело. По данным Управления международной торговли, число гостей Америки из Западной Европы в марте упало на 17% по сравнению с мартом прошлого года. Из некоторых стран – Ирландии, Норвегии, Германии – число желающих приехать в США упало больше чем на 20%. В целом зафиксировано падение числа гостей из-за океана на 12%. Это было еще до «Дня освобождения» 2 апреля, когда Трамп ввел тотальные торговые пошлины на товары из всех стран, вызвав к себе и Штатам новую волну соответствующих чувств. Объяснение звучит предельно просто: это реакция на Трампа.

В то время как Белый дом объясняет затеянную широкомасштабную войну целью повысить поступления в казну, «реакция на Трампа» уже наносит серьезные убытки. Гостиничный бизнес жалуется на рост аннулированного бронирования: на 16% в целом и около 40% у клиентов из Британии, Германии и Франции. Только за последнюю неделю бронирование из Европы упало на 25%. Туризм приносит 2,5% американского ВВП. В прошлом году иностранцы потратили 253 миллиарда долларов на связанные с туризмом товары и услуги. В этом году будет серьезное падение доходов отрасли. Большая «заслуга» администрации Трампа в напрочь испорченных отношениях с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, при том, что на эти две страны приходится львиная доля иностранных посетителей Штатов: в 2024 году США посетило 24 миллиона канадцев и 17 миллионов мексиканцев. Для сравнения: из стоящей на третьем месте по числу туристов Великобритании приезжало четыре миллиона человек. В 2023 году в Лас-Вегасе каждый четвертый отдыхающий был канадцем. Бронирование рейсов из Канады в США уже уменьшились на 70% к сентябрю по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Исследовательская компания Tourism Economics после начала тарифной войны спрогнозировала падение потока приезжих из-за рубежа в 2025 году на 9,4%. Отношение к США меняется как под воздействием враждебной риторики администрации Трампа по отношению к иностранцам, оскорбительных выпадов в адрес Европы, Канады, агрессивных претензий на Гренландию, так и внутренней политики Белого дома. На британцев и европейцев в целом произвела глубокое впечатление опубликованная The Guardian история 28-летней художницы из Уэльса Ребекки Берк, которая путешествовала по Северной Америке, договариваясь о временном жилье за мелкую работу по дому. Когда она отправилась в Канаду, ее завернули на границе из-за отсутствия рабочей визы, а по ту сторону границы, в Соединенных Штатах, взяли под стражу и продержали в заключении 19 дней. Только широкий круг знакомств, уровень образования и понимание своих прав позволили Ребекке выбраться. Несложно представить, что может быть и что бывает в таких ситуациях с людьми, у которых паспорт не благополучной Британии, раса не белая и социальные навыки более низкого класса.