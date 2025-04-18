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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Торговая война США и Китая срывает поставки Boeing

18 апреля 2025, 23:43 655

Компания Boeing начала возвращать в США самолеты 737 Max, от которых отказались китайские клиенты.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Это стало очередным результатом обострения торговой войны, которая разгорелась между двумя крупнейшими экономиками. Так, самолет Boeing, предназначенный для Xiamen Air, уже вылетел в Гуам.

Издание подчеркнуло, что конфликт между США и Китаем застал Boeing врасплох, когда Китай дал указание авиакомпаниям прекратить принимать самолеты этой корпорации.

Как пишет Reuters, такое развитие ситуации стало еще одним из результатов отказа от многолетнего беспошлинного режима в отрасли. Опрошенные агентством эксперты считают, что введение Пекином пошлин на американские товары в ответ на действия Трампа фактически заблокирует импорт самолетов без какого-либо официального запрета.

В то же время есть версия, что действия властей КНР могут привести к тому, что китайские перевозчики столкнутся с проблемами в обслуживании уже имеющихся в их распоряжении лайнеров, так как останутся без запасных частей.

Между тем демарши Пекина уже привели к падению акций Boeing на 4,6 процента.

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