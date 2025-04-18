Торговая война США и Китая срывает поставки Boeing

Это стало очередным результатом обострения торговой войны, которая разгорелась между двумя крупнейшими экономиками. Так, самолет Boeing, предназначенный для Xiamen Air, уже вылетел в Гуам.

Компания Boeing начала возвращать в США самолеты 737 Max, от которых отказались китайские клиенты.

Издание подчеркнуло, что конфликт между США и Китаем застал Boeing врасплох, когда Китай дал указание авиакомпаниям прекратить принимать самолеты этой корпорации.

Как пишет Reuters, такое развитие ситуации стало еще одним из результатов отказа от многолетнего беспошлинного режима в отрасли. Опрошенные агентством эксперты считают, что введение Пекином пошлин на американские товары в ответ на действия Трампа фактически заблокирует импорт самолетов без какого-либо официального запрета.

В то же время есть версия, что действия властей КНР могут привести к тому, что китайские перевозчики столкнутся с проблемами в обслуживании уже имеющихся в их распоряжении лайнеров, так как останутся без запасных частей.

Между тем демарши Пекина уже привели к падению акций Boeing на 4,6 процента.