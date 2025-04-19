Русские атакуют Одессу ракетами

С наступлением темноты российская армия снова запустила по целям в Украине беспилотники-камикадзе.

Воздушные силы ВСУ сообщают о группах беспилотников над Харьковской и Запорожской областями, а глава Запорожской областной администрации пишет в своем телеграм-канале о стрельбе ПВО по ним.

Воздушная тревога в связи с угрозой удара баллистическими ракетами была объявлена в 11 областях востока, центра и юга Украины. Отбой тревоги пока не дали.