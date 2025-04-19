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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Новость дня
Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Русские атакуют Одессу ракетами

00:10 638

С наступлением темноты российская армия снова запустила по целям в Украине беспилотники-камикадзе.

Воздушные силы ВСУ сообщают о группах беспилотников над Харьковской и Запорожской областями, а глава Запорожской областной администрации пишет в своем телеграм-канале о стрельбе ПВО по ним.

Воздушная тревога в связи с угрозой удара баллистическими ракетами была объявлена в 11 областях востока, центра и юга Украины. Отбой тревоги пока не дали.

Вечером в пятницу россияне нанесли ракетный удар по Одесской области. Как сообщают несколько украинских телеграм-каналов, удар был нанесен по району приморского города Татарбунары к юго-западу от Одессы несколькими крылатыми и баллистическими ракетами.

Мониторинговые каналы заявляют, что россияне устроили комбинированную атаку на регион.

Информации о последствиях удара пока нет.

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