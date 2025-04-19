Русские атакуют Одессу ракетами

С наступлением темноты российская армия снова запустила по целям в Украине беспилотники-камикадзе.
Воздушные силы ВСУ сообщают о группах беспилотников над Харьковской и Запорожской областями, а глава Запорожской областной администрации пишет в своем телеграм-канале о стрельбе ПВО по ним.
Воздушная тревога в связи с угрозой удара баллистическими ракетами была объявлена в 11 областях востока, центра и юга Украины. Отбой тревоги пока не дали.
Вечером в пятницу россияне нанесли ракетный удар по Одесской области. Как сообщают несколько украинских телеграм-каналов, удар был нанесен по району приморского города Татарбунары к юго-западу от Одессы несколькими крылатыми и баллистическими ракетами.
Мониторинговые каналы заявляют, что россияне устроили комбинированную атаку на регион.
Информации о последствиях удара пока нет.