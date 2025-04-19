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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Сепаратисты на суде увидели кадры Ходжалинского геноцида

00:40 420

В Бакинском судебном комплексе продолжается судебный процесс по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима в Карабахе, обвиняемых в военных и других тяжких преступлениях.

Судебное заседание в пятницу проходило под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева.

Суд рассмотрел протоколы следственных действий по событиям, произошедшим в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Были продемонстрированы кадры с жертвами Ходжалинского геноцида. На суде также показали кадры из интервью бывшего министра обороны и экс-президента Армении Сержа Саргсяна британскому журналисту Томасу де Ваалу, в котором он признал, что трагедия в Ходжалы была этнической чисткой, и что не сожалеет о содеянном.

На процессе допросили обвиняемого Мадата Бабаяна. Он подтвердил, что был в Ходжалы 25 и 26 февраля 1992 года, что в его отряде было 20 человек. По его словам, они прибыли в Ходжалы с оружием, использовалась бронетехника. Бабаян признал, что участвовал в убийстве безоружных людей, заявив: «Мы совершили ошибку». Он сообщил, что в Ходжалы видел более ста тел, среди которых были дети, пожилые, женщины.

Судебный процесс продолжится 21 апреля.

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