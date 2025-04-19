Американские автомобили ограничивают поставки в Китай

Американский автопроизводитель Ford приостановил поставки ряда моделей автомобилей в Китай на фоне эскалации торговой войны между США и КНР, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Ford прекратил экспорт пикапов F-150 Raptor, спортивных купе Mustang, внедорожников Bronco, а также внедорожников Navigator бренда Lincoln.
Китайские пошлины на эти модели выросли до 150%, при этом стоимость флагманской версии F-150 достигает около $100 тыс. В 2024 году Ford поставил в Китай около 5,5 тыс. автомобилей указанных моделей.
Поставки двигателей и трансмиссий Ford в Китай продолжаются, уточняет газета.
2 апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины на продукцию из 185 стран и территорий, исключив Россию. С 5 апреля действуют универсальные тарифы в 10%, с 9 апреля — индивидуальные. При этом Трамп временно приостановил на 90 дней дополнительные пошлины для ряда стран на основе взаимности для проведения торговых переговоров.
Тарифы на китайские товары выросли до 125%, а с учетом ранее введенной 20%-ной пошлины за недостаточную борьбу с контрабандой фентанила общая ставка достигла 145%. В ответ Китай с 12 апреля увеличил пошлины на американские товары с 84% до 125%.