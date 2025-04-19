Американские автомобили ограничивают поставки в Китай

Американский автопроизводитель Ford приостановил поставки ряда моделей автомобилей в Китай на фоне эскалации торговой войны между США и КНР, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Ford прекратил экспорт пикапов F-150 Raptor, спортивных купе Mustang, внедорожников Bronco, а также внедорожников Navigator бренда Lincoln.

Китайские пошлины на эти модели выросли до 150%, при этом стоимость флагманской версии F-150 достигает около $100 тыс. В 2024 году Ford поставил в Китай около 5,5 тыс. автомобилей указанных моделей.