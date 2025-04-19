Американских военных в Сирии станет меньше. Заявление Пентагона

Пентагон подтвердил, что сократит число американских военных в Сирии до менее 1000 человек.

«Этот продуманный и учитывающий обстоятельства процесс позволит сократить присутствие США в Сирии до менее тысячи военнослужащих в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что военное командование США будет по-прежнему готово наносить удары по остающимся в Сирии террористам из ИГИЛ.