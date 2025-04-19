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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Новость дня
Страшные последствия наводнений в Азербайджане

100 российских военных пытались сбежать из части

01:35 698

В Краснодаре около 100 российских военных, самовольно покинувших свои подразделения, попытались сбежать с территории военной комендатуры.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в одном из огражденных участков местной комендатуры содержатся военнослужащие, которые самовольно оставили часть после участия в войне в Украине. Вечером 18 апреля около сотни из них сломали забор и проникли на территорию самой комендатуры.

«По предварительным данным, дезертиры были без оружия. Жертв и пострадавших нет», — уточняет Baza.

Остается неизвестным, удалось ли кому-то из них покинуть территорию.

Место оцепили бойцы Росгвардии и полиция.

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