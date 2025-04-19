Сотни командиров «Хезболлы» на мушке у «Моссада»

Что стоит за столь неожиданной и внезапной миграцией? И чем это чревато для системы международной безопасности? Что в ответ предпримет еврейское государство?

- Почему командиры «Хезболлы» внезапно покинули Ливан?

— Это не внезапность, а логичный итог событий последних месяцев. Руководство «Хезболлы» осознало: поражение в войне с Израилем и грядущая кампания по разоружению делают их уязвимыми. Поэтому они перебрасывают своих командиров туда, где у них уже есть опора — в Южную Америку.

- Почему именно в этот регион мира?

- Во-первых, там давно существует инфраструктура «Хезболлы», созданная еще в 90-е годы ХХ века. В Бразилии, Колумбии, Венесуэле, Эквадоре, а еще раньше в Аргентине. Напомню, теракт 1994 года, когда боевики «Хезболлы» взорвали еврейский центр, убив почти сто человек, был осуществлен именно в Буэнос-Айресе. После этого теракта аргентинские власти уничтожили всю инфраструктуру. Но в других странах она осталась.

Во-вторых, уход иранских прокси из Ливана стал неизбежен после заявления президента Жозефа Ауна о том, что в 2025 году оружие должно быть только у государства. Аун серьезно настроен на демонтаж военной структуры «Хезболлы» и видит в этом ключ к достижению внутренней стабильности страны.

- Какой была реакция «Хезболлы» на давление официального Бейрута?

- Вполне ожидаемой. Представитель «Хезболлы» Махмуд Камати заявил: «Мы держимся за оружие, держимся за сопротивление». После чего процитировал ликвидированного Израилем лидера Хасана Насраллу: «Любая рука, прикоснувшаяся к нашему оружию, будет отрублена». Но, на мой взгляд, это всего лишь попытка продемонстрировать силу на фоне фактического отступления.

- Можно ли считать, что с уходом командиров «Хезболлы» в Латинскую Америку эта организация теряет позиции на Ближнем Востоке?

- Я бы не стала торопиться с подобными выводами. «Хезболла» остается главным прокси Ирана в регионе и органическим врагом Израиля. Это ведь не просто организация, это идеология. В Ливане шиитское население — одно из крупнейших меньшинств, и оно практически полностью отрицает право Государства Израиль на существование. Так что даже в случае их отступления вектор может измениться, и они могут вновь начать вооружаться и атаковать.

- Каковы перспективы обострения на северной границе Израиля в ближайшее время?

- Пока мы наблюдаем относительное затишье. Но оно носит временный характер, и Израиль по этому поводу не испытывает иллюзий, поскольку окончательно «Хезболла» не уничтожена. Так что все зависит от того, как долго продлится текущая фаза перегруппировки.

- Вы упомянули о более широкой геополитической трансформации. Что происходит с проиранской осью сопротивления?

- С 1979 года Иран создавал систему прокси - «Хезболлу» в Ливане, шиитские милиции в Ираке, Сирии, Йемене. Это были не просто группы, а реальные военные структуры, удерживавшие определенные территории. Вообще, когда про шиитов и суннитов рассуждают обобщенно, это звучит довольно странно. В случае с «Хезболлой» речь идет о шиитско-иранской радикальной линии. К 2023 году эта ось достигла своего пика. Но после теракта ХАМАС 7 октября 2023 года и последующих военных ударов Израиля «шиитский полумесяц» стал разрушаться по принципу домино. На данный момент геополитически Иран слабеет.

- Но не означает ли переброска командиров за границу рост угрозы терактов за пределами Ближнего Востока?

- Именно так! Это новая фаза. У «Хезболлы» теперь больше возможностей действовать за пределами нашего региона. Так что под ударом могут оказаться израильские, еврейские, американские цели по всему миру. Другими словами, «Хезболла» считает целями всех, кто не дружит с Ираном.

- Как к этому готовится Израиль?

- Израильские спецслужбы уже отслеживают перемещения и активность командиров «Хезболлы». В случае всплеска террористической активности начнется охота на лидеров ячеек — тех, кто может занять или уже занял место Хасана Насраллы и его ближайшего окружения. Те, кто знаком с методами израильских спецслужб, понимают: где бы ни находилась инфраструктура «Хезболлы», она находится под постоянным наблюдением.

- Что сегодня происходит на ливано-израильской границе?

- Часть жителей уже вернулась в свои дома. Формально мы живем в режиме временного прекращения огня, но «Хезболла» его постоянно нарушает. Их боевики в гражданском то и дело появляются в деревнях напротив еврейских городов, устанавливают там ракетные системы… Израиль на это реагирует мгновенно. О полном спокойствии разговора пока нет — его обеспечивает лишь Армия обороны Израиля, контролирующая границу с Ливаном.