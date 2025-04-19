Последнее предупреждение Кучеру Олега Бакинского

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу одного из лидеров азербайджанской диаспоры в Украине, миллионера Олега Крапивина, известного как Олег Бакинский, и бывшего заместителя министра оборонной промышленности Украины по вопросам авиации Константина Антоновича Кучера.
Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Эльнура Нуриева были оглашены ответы на запросы, направленные в «Yeni Klinika», где потерпевший проходил обследование и где ему был сделан рентгеновский снимок.
Согласно полученным данным, 29 июля 2024 года в ходе рентгенологического обследования в клинике, у потерпевшего Валерия Захаренкова были зафиксированы травмы.
Также в суде были зачитаны ответы на запрос, направленный в Государственную пограничную службу Азербайджана, чтобы получить сведения о въездах и выездах из страны Валерия Захаренкова, Сергея Владимировича Степина и Владислава Сергеевича Зрянова. Поскольку в направленном запросе не были точно указаны личные данные обвиняемых, предоставление информации оказалось невозможным.
Затем адвокат Константина Кучера обратился к судье с ходатайством, сообщив, что между сторонами ведутся переговоры о примирении, после чего попросил назначить судебно-бухгалтерскую экспертизу для определения суммы ущерба.
«Из предусмотренных для урегулирования суммы в 2 миллиона 773 тысячи евро определенная часть по договору уже выплачена, - сообщил суду адвокат. - Оставшаяся задолженность перед компаниями составляет 1 миллион 206 тысяч евро. Но по поводу этой суммы между сторонами возник спор. Все договоры между сторонами, заключенные в 2019–2021 годах, были исполнены. Однако в январе 2022 года после переезда ОАО «Авиазапчасть» в Азербайджан была подписана новая серия договоров, состоящая из 10 приложений. Шесть из них исполнены, оставшиеся четыре из-за закрытия банка и введения санкций против России выполнены не были. Никакого мошенничества здесь нет — это обычный коммерческий долг. Сумма, указанная в обвинении, основана на заявлении потерпевшего. Если бы у человека действительно был умысел завладеть чужим имуществом, он бы сделал это не на территории СНГ, а находясь в Испании. Прошу провести повторную судебно-бухгалтерскую экспертизу, чтобы установить, сколько именно было заключено договоров, сколько выплачено и что именно исполнено».
Гособвинитель выступил против удовлетворения ходатайства адвоката подсудимого. Представитель потерпевшего также потребовал отклонить ходатайство.
Комментируя ходатайство своего адвоката, обвиняемый Константин Кучер назвал происходящее в суде «цирком», за что получил от судьи предупреждение о недопустимости неуважительного поведения в суде.
«Мы вас предупреждаем уже в третий раз, - подчеркнул судья Нуриев. - Следите за своими выражениями и не переходите границы. В случае неуважения к суду в отношении вас будет возбуждено уголовное дело по статье 289 Уголовного кодекса. Для вас это последнее предупреждение».
Отвечая на вопрос по существу ходатайства о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы, Константин Кучер заявил, что пытался достичь с потерпевшими компромисс, но договориться сторонам так и не удалось.
Ходатайство назначении судебно-бухгалтерской экспертизы суд отклонил.
Очередное заседание назначено на 25 апреля.
Напомним, что Олег Бакинский был задержан в июле прошлого года сотрудниками главного Управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Азербайджана по обвинению в хулиганстве в отношении гражданина Российской Федерации. Ему предъявлено обвинение по статье 221.3 Уголовного кодекса Азербайджана (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия).
Константину Кучеру предъявлены обвинения по статьям 178.4 (мошенничество в особо крупном размере) и 221.3 (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса Азербайджана.
Потерпевшими по делу признаны ОАО «Авиазапчасть», ООО «Промышленные поставки Казахстан» и Валерий Николаевич Захаренков.
Олег Крапивин категорически отвергает предъявленное ему обвинение и заявляет, что никакого отношения к произошедшему он не имеет.