Последнее предупреждение Кучеру Олега Бакинского

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу одного из лидеров азербайджанской диаспоры в Украине, миллионера Олега Крапивина, известного как Олег Бакинский, и бывшего заместителя министра оборонной промышленности Украины по вопросам авиации Константина Антоновича Кучера. Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Эльнура Нуриева были оглашены ответы на запросы, направленные в «Yeni Klinika», где потерпевший проходил обследование и где ему был сделан рентгеновский снимок. Согласно полученным данным, 29 июля 2024 года в ходе рентгенологического обследования в клинике, у потерпевшего Валерия Захаренкова были зафиксированы травмы.

Также в суде были зачитаны ответы на запрос, направленный в Государственную пограничную службу Азербайджана, чтобы получить сведения о въездах и выездах из страны Валерия Захаренкова, Сергея Владимировича Степина и Владислава Сергеевича Зрянова. Поскольку в направленном запросе не были точно указаны личные данные обвиняемых, предоставление информации оказалось невозможным. Затем адвокат Константина Кучера обратился к судье с ходатайством, сообщив, что между сторонами ведутся переговоры о примирении, после чего попросил назначить судебно-бухгалтерскую экспертизу для определения суммы ущерба. «Из предусмотренных для урегулирования суммы в 2 миллиона 773 тысячи евро определенная часть по договору уже выплачена, - сообщил суду адвокат. - Оставшаяся задолженность перед компаниями составляет 1 миллион 206 тысяч евро. Но по поводу этой суммы между сторонами возник спор. Все договоры между сторонами, заключенные в 2019–2021 годах, были исполнены. Однако в январе 2022 года после переезда ОАО «Авиазапчасть» в Азербайджан была подписана новая серия договоров, состоящая из 10 приложений. Шесть из них исполнены, оставшиеся четыре из-за закрытия банка и введения санкций против России выполнены не были. Никакого мошенничества здесь нет — это обычный коммерческий долг. Сумма, указанная в обвинении, основана на заявлении потерпевшего. Если бы у человека действительно был умысел завладеть чужим имуществом, он бы сделал это не на территории СНГ, а находясь в Испании. Прошу провести повторную судебно-бухгалтерскую экспертизу, чтобы установить, сколько именно было заключено договоров, сколько выплачено и что именно исполнено».