Кто-то против насилия, кто-то против реформы… А кто-то под российскими и еврейскими бомбами

Порт-о-Пренс (Гаити). Протесты против насилия
Буэнос-Айрес (Аргентина). Протесты против пенсионной реформы
Харьков (Украина). После ударов российской армии
Джабалия (Палестина). Последствия израильских бомбардировок
Иерусалим (Израиль). Процессия Страстной пятницы по Виа Долороза в Старом городе
Таллахасси (США). Студенты университета Флориды после стрельбы, в результате которой погибли два человека и несколько получили ранения
Кембридж (Великобритания). Цветение 120-летней глицинии на фасаде колледжа Ииуса в Кембриджском университете