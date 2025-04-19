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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Новость дня
Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Кто-то против насилия, кто-то против реформы… А кто-то под российскими и еврейскими бомбами

объектив haqqin.az
Отдел информации
02:55 76

Порт-о-Пренс (Гаити). Протесты против насилия

Буэнос-Айрес (Аргентина). Протесты против пенсионной реформы

Харьков (Украина). После ударов российской армии

Джабалия (Палестина). Последствия израильских бомбардировок

Иерусалим (Израиль). Процессия Страстной пятницы по Виа Долороза в Старом городе

Таллахасси (США). Студенты университета Флориды после стрельбы, в результате которой погибли два человека и несколько получили ранения

Кембридж (Великобритания). Цветение 120-летней глицинии на фасаде колледжа Ииуса в Кембриджском университете

Кто-то против насилия, кто-то против реформы… А кто-то под российскими и еврейскими бомбами
Кто-то против насилия, кто-то против реформы… А кто-то под российскими и еврейскими бомбами объектив haqqin.az
02:55 77
Министр Китая пришел на кафедру азербайджанского языка
Министр Китая пришел на кафедру азербайджанского языка
18 апреля 2025, 23:05 1852
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Напряженность в Анкаре. Бомбы замедленного действия
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ЭТО ВАЖНО

Кто-то против насилия, кто-то против реформы… А кто-то под российскими и еврейскими бомбами
Кто-то против насилия, кто-то против реформы… А кто-то под российскими и еврейскими бомбами объектив haqqin.az
02:55 77
Министр Китая пришел на кафедру азербайджанского языка
Министр Китая пришел на кафедру азербайджанского языка
18 апреля 2025, 23:05 1852
Один из лидеров украинской диаспоры в интервью haqqin.az: «Маршем миллионов пойдем на Вашингтон»
Один из лидеров украинской диаспоры в интервью haqqin.az: «Маршем миллионов пойдем на Вашингтон»
18 апреля 2025, 18:02 2149
Россия хочет вступить в переговоры между Турцией и Арменией?
Россия хочет вступить в переговоры между Турцией и Арменией? еще один вопрос; обновлено 17:56
18 апреля 2025, 17:56 2509
Сделка сорвана: Германия не променяла кошелек на Имамоглу
Сделка сорвана: Германия не променяла кошелек на Имамоглу наш комментарий
18 апреля 2025, 16:05 7461
SOCAR будет торговать и металлами
SOCAR будет торговать и металлами наше поле зрения
18 апреля 2025, 14:36 3818
Напряженность в Анкаре. Бомбы замедленного действия
Напряженность в Анкаре. Бомбы замедленного действия наша корреспонденция
18 апреля 2025, 13:21 6231
Новый герой Америки: Килмар Абрего Гарсия
Новый герой Америки: Килмар Абрего Гарсия наша корреспонденция
18 апреля 2025, 12:06 6368
И Чиполлино подкупили и приручили
И Чиполлино подкупили и приручили новое время и старое искусство
18 апреля 2025, 11:05 5036
Сотни командиров «Хезболлы» на мушке у «Моссада»
Сотни командиров «Хезболлы» на мушке у «Моссада» на вопросы haqqin.az отвечает Дина Лиснянская
01:56 398
В Штаты ни ногой, сами ешьте ваше величие
В Штаты ни ногой, сами ешьте ваше величие по ту сторону океана
18 апреля 2025, 23:20 2186
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