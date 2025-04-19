Два уважаемых в Баку Гаджи на скамье подсудимых

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Анара Садыгова было рассмотрено ходатайство защиты об отводе судебной коллегии. Ранее адвокаты настаивали на допросе дополнительных свидетелей, в том числе следователя и дознавателя, проводивших расследование, с целью обеспечения объективного рассмотрения дела. Однако суд отклонил данное ходатайство, посчитав, что указанные в нем вопросы не имеют значения для существа дела. В ответ на это адвокаты заявили о намерении подать отвод судебной коллегии.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу известных бакинских предпринимателей Бахадура Гасымова, Икрама Гасымова, Фархада Гасымова, Джавида Азизова, Вели Алиева и Анара Ахмедова. Все они обвиняются в легализации крупной суммы денежных средств, контрабанде, уклонении от уплаты налогов и участии в организованной киберпреступной группе.

На текущем заседании защита мотивировала свое требование повторяющимися отказами в удовлетворении поданных ранее ходатайств: «Предварительное следствие велось необъективно. Мы просили вызвать определенных лиц, провести экспертизы и представить доказательства. Однако все наши ходатайства отклонялись с обещаниями вернуться к ним позже. Мы больше не верим, что последующие ходатайства будут удовлетворены. У нас есть основания для отвода. Просим его удовлетворить».

Суд оставил заявление без рассмотрения.

Также на заседании был оглашен экспертный акт по состоянию здоровья Бахадура Гасымова и его брата Икрама Гасымова. Согласно заключению, лечение обвиняемых возможно в условиях следственного изолятора. Тем не менее, адвокаты обратились с просьбой перевести обоих в специализированное лечебное учреждение из-за других проблем со здоровьем. Суд удовлетворил это ходатайство.

Затем судья предложил обвиняемому Бахадуру Гасымову выступить с показаниями. Он заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями и не признает себя виновным. По его словам, он занимался бизнесом, в 1998 году переехал в Россию, где создал семью и получил гражданство: «Я открывал компании в разных странах и вкладывал инвестиции. Уже 15 лет не веду активную деятельность из-за болезни. Получаю пенсию по инвалидности в России. В Азербайджане не жил, бывал лишь на семейных мероприятиях. Все находящиеся здесь — мои родственники. Ни о какой их незаконной деятельности мне ничего не известно. Я сам никогда не занимался противозаконной деятельностью».

По словам Гасымова, он прибыл в Азербайджан за неделю до ареста и собирался уехать в Европу: «Из России в Европу напрямую не попасть. У моего двоюродного брата (Фархада Гасымова. — ред.) туристическая компания, и я всегда покупал билеты у него. Я лечился в Ленкорани. Когда брат Икрам сообщил, что дома проводится обыск и меня хотят допросить, я пришел — и тоже оказался втянут в это дело. Меня арестовали. Я не имею к этим событиям никакого отношения».

Икрам Гасымов также не признал себя виновным. Он заявил, что занимается торговлей и в основном работает в Дубае: «Я не занимался контрабандой. Все, что я за последние 20–30 лет приобрел для семьи и дома, посчитали контрабандой из Дубая. Найденное у меня оружие зарегистрировано официально. Оружие, обнаруженное в офисе, мне не принадлежит. По поводу 1,4 миллиона манатов, найденных в моем доме, у меня есть документы, подтверждающие происхождение этих средств. Золото — это подарки для членов семьи. Мой тесть был ювелиром и дарил золото дочери и внукам. Из Дубая не ввозились ни бриллианты, ни золотые монеты. Около 10 миллионов манатов было перевезено официально, с декларацией — эти средства принадлежали мне и братьям. Моя семья живет в Баку уже 500 лет. Почему я не могу купить несколько квартир или машин? Все, что было у нас с братом, отобрали. Никакой незаконной деятельностью мы не занимались».

Обвиняемый Вели Алиев также заявил в суде, что не признает себя виновным: «Я уже 18 месяцев нахожусь здесь. Не признаю обвинение в контрабанде».

Судебное разбирательство продолжится 25 апреля.