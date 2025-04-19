А в Канаде открылся класс азербайджанского языка

Особая роль в создании азербайджанского класса принадлежит родителям азербайджанских учащихся и координаторам школы “Father Bressani Catholic High School” по иностранным языкам. Благодаря данной инициативе в учебной программе школы, где идет обучение иностранным языкам, отведено место и азербайджанскому языку.

Открытие классов азербайджанского языка за рубежом является важным событием с точки зрения сохранения азербайджанского культуры и национальной идентичности, а также передачи национальных ценностей грядущим поколениям.

Занятия в азербайджанском классе по субботам преподают учитель драмы и азербайджанского языка воскресной школы “Mой Азербайджан” Севиндж Гулиева, обладающая многолетним педагогическим опытом, а также ее ассистент - Лалин Гасанова.

Отметим, что наши соотечественники, проживающие в Авроре, а также Воне (Vaughan) и на прилегающих к ним территориях, могут воспользоваться этой возможностью, позвонив по телефону +1 416 827 6743 и пройдя регистрацию на занятиях по азербайджанскому языку.