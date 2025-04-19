Успехи, которых не было 16 лет

Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике вернулась с чемпионата Европы в Кишиневе, где наш штангист Иса Рустамов завоевал три медали. В весовой категории до 67 кг он в сумме двух упражнений поднял 308 кг и завоевал серебро. При этом в толчке Иса показал лучший результат, удостоившись золота, а в рывке взял бронзу. Это первый крупный успех в карьере 25-летнего Рустамова.

Напомним, что на прошлогоднем чемпионате Европы в Софии сильнее всех был наш тяжеловес, серебряный призер чемпионата мира Дадаш Дадашбейли. Сейчас он восстанавливается после травмы, поэтому в Кишинев не поехал. Таким образом, второй год подряд Азербайджан усилиями доморощенных спортсменов берет медали на Евро. Такое происходит впервые с 2007-2009-х годов. И это, бесспорно, является успехом и достижением Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, которой с сентября 2023 года руководят президент Кямран Набизаде и вице-президент Фирдовси Умудов. От предшественников им досталось довольно скудное наследие и куча проблем. Прошло меньше двух лет, а положительные сдвиги заметны невооруженным взглядом. И это не только успехи на международной арене, но и грамотно выстроенная работа в Федерации и национальной команде.

«Такие успехи, как на чемпионатах Европы в Софии и Кишиневе, на прошлогоднем чемпионате мира в Бахрейне, - это результат командной работы и упорного труда, - комментирует для haqqin.az Фирдовси Умудов. - Перед соревнованиями в Молдове наша команда провела сборы в Баку и Гёйгёле. Руководство Федерации создало наилучшие условия. Когда речь идет о представлении нашей страны на крупнейших международных соревнованиях, мы должны мобилизовать все наши ресурсы. Наше государство во главе с президентом Ильхамом Алиевым всегда относилось к спорту и спортсменам с особой чуткостью. В ответ на такую заботу и поддержку главы государства, на постоянное внимание со стороны Министерства молодежи и спорта мы должны отвечать высокими результатами. Нашей целью на этом чемпионате Европы было поднять флаг страны, и в лице Исы Рустамова мы этого добились. Возвышать флаг Азербайджана - это честь!

В прошлом году Дадаш Дадашбейли стал чемпионом Европы, на этот раз Иса Рустамов завоевал золотую, серебряную и бронзовую медали. Еще некоторое время назад от него не ждали больших результатов, но сейчас он вернулся с Евро с тремя наградами. Это дает огромный стимул и мотивацию другим нашим молодым спортсменам. Тот факт, что мы завоевываем медали на двух подряд чемпионатах Европы, да еще и в разных весовых категориях, свидетельствует о том, что мы на правильном пути. Хотя когда мы только начинали, чувствовали зависть некоторых людей. Но мы отвечаем недоброжелателям не словами, а результатами. Завистникам же я бы посоветовал научиться переваривать наши успехи».

На прошлогоднем молодежном чемпионате Европы в Польше сборная Азербайджана завоевала 12 медалей. На юношеском Евро в Греции было добыто 18 медалей. Какие ожидания от наших молодых штангистов? «У нас немало перспективных спортсменов, - отвечает вице-президент. - Их результаты постоянно анализируются. Руководство Федерации во главе с Кямраном Набизаде держит под контролем не только показатели атлетов на соревнованиях, но и динамику развития в ходе тренировочного процесса. Тренерский штаб сборной регулярно предоставляет нам отчеты. А глава Федерации находится в постоянном контакте с тренерами и командой. При этом дисциплина в команде для нас даже важнее титулов. Спортсмен должен сначала вырасти как личность. Он должен любить свою страну. Там, где есть любовь к Родине, порядок, дисциплина и создаются хорошие условия, результат не заставит себя долго ждать. Поэтому для нас очень важен тот командный дух, который сформирован в сборной Азербайджана.