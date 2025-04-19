Успехи, которых не было 16 лет

Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике вернулась с чемпионата Европы в Кишиневе, где наш штангист Иса Рустамов завоевал три медали. В весовой категории до 67 кг он в сумме двух упражнений поднял 308 кг и завоевал серебро. При этом в толчке Иса показал лучший результат, удостоившись золота, а в рывке взял бронзу. Это первый крупный успех в карьере 25-летнего Рустамова.
Напомним, что на прошлогоднем чемпионате Европы в Софии сильнее всех был наш тяжеловес, серебряный призер чемпионата мира Дадаш Дадашбейли. Сейчас он восстанавливается после травмы, поэтому в Кишинев не поехал.
Таким образом, второй год подряд Азербайджан усилиями доморощенных спортсменов берет медали на Евро. Такое происходит впервые с 2007-2009-х годов. И это, бесспорно, является успехом и достижением Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, которой с сентября 2023 года руководят президент Кямран Набизаде и вице-президент Фирдовси Умудов. От предшественников им досталось довольно скудное наследие и куча проблем. Прошло меньше двух лет, а положительные сдвиги заметны невооруженным взглядом. И это не только успехи на международной арене, но и грамотно выстроенная работа в Федерации и национальной команде.
«Такие успехи, как на чемпионатах Европы в Софии и Кишиневе, на прошлогоднем чемпионате мира в Бахрейне, - это результат командной работы и упорного труда, - комментирует для haqqin.az Фирдовси Умудов. - Перед соревнованиями в Молдове наша команда провела сборы в Баку и Гёйгёле. Руководство Федерации создало наилучшие условия. Когда речь идет о представлении нашей страны на крупнейших международных соревнованиях, мы должны мобилизовать все наши ресурсы. Наше государство во главе с президентом Ильхамом Алиевым всегда относилось к спорту и спортсменам с особой чуткостью. В ответ на такую заботу и поддержку главы государства, на постоянное внимание со стороны Министерства молодежи и спорта мы должны отвечать высокими результатами. Нашей целью на этом чемпионате Европы было поднять флаг страны, и в лице Исы Рустамова мы этого добились. Возвышать флаг Азербайджана - это честь!
В прошлом году Дадаш Дадашбейли стал чемпионом Европы, на этот раз Иса Рустамов завоевал золотую, серебряную и бронзовую медали. Еще некоторое время назад от него не ждали больших результатов, но сейчас он вернулся с Евро с тремя наградами. Это дает огромный стимул и мотивацию другим нашим молодым спортсменам.
Тот факт, что мы завоевываем медали на двух подряд чемпионатах Европы, да еще и в разных весовых категориях, свидетельствует о том, что мы на правильном пути. Хотя когда мы только начинали, чувствовали зависть некоторых людей. Но мы отвечаем недоброжелателям не словами, а результатами. Завистникам же я бы посоветовал научиться переваривать наши успехи».
На прошлогоднем молодежном чемпионате Европы в Польше сборная Азербайджана завоевала 12 медалей. На юношеском Евро в Греции было добыто 18 медалей. Какие ожидания от наших молодых штангистов?
«У нас немало перспективных спортсменов, - отвечает вице-президент. - Их результаты постоянно анализируются. Руководство Федерации во главе с Кямраном Набизаде держит под контролем не только показатели атлетов на соревнованиях, но и динамику развития в ходе тренировочного процесса. Тренерский штаб сборной регулярно предоставляет нам отчеты. А глава Федерации находится в постоянном контакте с тренерами и командой.
При этом дисциплина в команде для нас даже важнее титулов. Спортсмен должен сначала вырасти как личность. Он должен любить свою страну. Там, где есть любовь к Родине, порядок, дисциплина и создаются хорошие условия, результат не заставит себя долго ждать. Поэтому для нас очень важен тот командный дух, который сформирован в сборной Азербайджана.
Мы ставим перед собой масштабные цели. Главная задача - впервые за много лет быть представленными на Олимпиаде. Соревнования, дающие лицензионные очки на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе, начнутся в следующем году. Мы создали здоровую конкурентную среду внутри команды. Шанс будет предоставлен каждому спортсмену, кто проявит себя на этом этапе.
Федерация продолжает работу над тем, чтобы сделать тяжелую атлетику еще более популярной в нашей стране. При этом качество всегда важнее количества. Как видите, на чемпионат Европы поехал Иса Рустамов и вернулся с тремя медалями. Помимо этого, мы продолжаем работу по налаживанию международных связей. Отрадно, что на чемпионате Европы Азербайджан был представлен и на спонсорском уровне. Компания Silk Way West Airlines - официальный партнер Евро».
В середине 2010-х азербайджанскую тяжелую атлетику захлестнули допинговые скандалы. Немало наших штангистов были дисквалифицированы на длительные сроки за употребление запрещенных препаратов. Как сейчас обстоят дела с этой проблемой?
«Мы чуть ли не ежечасно продвигаем принципы чистого спорта. Каждый понимает свою ответственность. Самый короткий путь к цели - прямой путь. Совместно с AMADA мы организуем регулярные семинары для членов команды. Главное - правильно организовать разъяснительную работу. Допинг - это зло!», - заявил Фирдовси Умудов.