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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Куда, сколько и во что вкладывает Нефтяной Фонд Азербайджана

Отдел информации
05:58 359

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской республики (SOFAZ), по данным на 1 апреля 2025 года, является обладателем активов на сумму $62,7 миллиарда, что на $2,709 млрд больше показателя на начало года. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на отчет SOFAZ.

Доля золота в инвестиционном портфеле (фактических активах) Госнефтефонда составила 25,8% на сумму $16,134 млрд (165,3 тонны), тогда как на 1 апреля 2024 года доля золота была лишь 13,2% (104 тонны).

Интересен расклад в отношении размещения активов в ценные бумаги.

По данным SOFAZ, 42,6% размещены в облигации и инструменты денежного рынка (из этого объема — 32,8% в облигации с обращением 1-3 года, 27,5% — более 5 лет, 24,7% — 3-5 лет и 15% от указанной доли — в облигации до 1 года).

Если говорить о валютном балансе, то 66,1% инвестиционного портфеля — в долларах США ($41,275 млрд).

На евро приходится 21,4% портфеля SOFAZ, на британский фунт — 5,1%, на юань — 2,5%.

В Европе размещено 29,8% инвестпортфеля госнефтефонда, в Северной Америке — 26,2%, в Азии — 11,8%, на Ближнем Востоке — 0,8%, в Австралии и Новой Зеландии — 0,7%, в Латинской Америке — 0,1%.

Международные финансовые организации управляют 4,8% инвестиционным портфелем SOFAZ.

В акции вложено 24,8% активов фонда, в недвижимость — 6,8%.

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