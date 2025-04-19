Оценки правительства и МВФ по госдолгу Азербайджана расходятся

Правительство Азербайджана в «Среднесрочной бюджетной стратегии на 2025-2029 годы» прогнозирует, что в абсолютном выражении в течение 2026-2029 годов госдолг вырастет до 32,7 млрд манатов. При этом в 2029 году он составит 20,1% от ВВП.

Ранее на прошлой неделе Международный валютный фонд (МВФ) с своем прогнозе отмечал, что общий госдолг Азербайджана в 2025 году составит 28% от ВВП.

Согласно опубликованным 15 апреля прогнозам правительства Азербайджана, к концу 2025 года общий объем государственного долга страны (внешнего и внутреннего) достигнет 29 млрд манатов и составит 22,2% от ВВП.

Согласно ожиданиям МВФ, в 2026 году уровень госдолга достигнет 28,9% от ВВП, в 2027 году - 29%, в 2028 году - 29,1%, а в 2029 году — 29,3% от ВВП.

Эти прогнозы Фонда учитывают государственные гарантии по кредитам, но и без них прогнозы разнятся с ожиданиями правительства, поскольку в этом случае (без учета госгарантий) долю госдолга в ВВП в 2029 году МВФ ожидает в 23,5%.

Напомним, что в 2024 году общий государственный и государственно-гарантированный долг составил 27,6% от ВВП.

По данным Минфина, на 1 января 2025 года совокупный объем госдолга Азербайджана составил 27,43 млрд манатов, из них 8,77 млрд манатов — внешний долг (больше $5 млрд или 6,9% ВВП), а 18,7 млрд манатов или 14,8% ВВП — внутренний долг по ценным бумагам азербайджанских эмитентов.

Рост госдолга в 2026 году в документе на сайте Минфина объясняют тем, что нужны дополнительные средства на покрытие дефицита госбюджета и реализацию стратегических проектов Азербайджана.

Верхний предел дефицита государственного бюджета в 2026 году может составить почти 3 млрд манатов.

«Уже начаты процедуры по привлечению внешних займов, что приведет к увеличению доли внешних заимствований в финансировании дефицита госбюджета в будущем», — отмечает минфин.

При этом расходы на обслуживание госдолга в проекте госбюджета-2026 намечены в 2,627 млрд манатов (+9,5% к показателю 2025 года).

Вместе с тем, внутренние и внешние займы Азербайджана не выйдут за пределы утвержденных правительством лимитов.

Напомним, что предельная сумма внешнего долга не должна превышать 10 млрд долларов, а общий объем государственного долга Азербайджана не должен выходить за лимит в 30% ВВП.