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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Последняя попытка США в Лондоне

ОБНОВЛЕНО 11:01
11:01 569

На следующей неделе в Лондоне может быть достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня, пишет The New York Times. По данным издания, если этого не произойдёт, США готовы выйти из переговорного процесса, возложив ответственность за продолжение конфликта на европейских союзников.

Между тем министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил американским официальным лицам, что Украина согласна с «90 %» мирных рамок, представленных президентом США Дональдом Трампом в Париже.

*** 10:52

США на переговорах об урегулировании между Россией и Украиной, которые прошли в Париже, дали понять, что разработали «проект концепции» мониторинга прекращения огня, если оно будет согласовано. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западного чиновника. Деталей собеседник газеты не привел.

Соединенные Штаты 17 апреля провели во французской столице несколько встреч с представителями Украины и европейских стран. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак охарактеризовал переговоры как «очень содержательные». Киев обеспокоен вопросом получения гарантий безопасности в рамках более широкого соглашения — украинские власти хотят быть уверенными в том, что бои не возобновятся, пишет WSJ.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что украинская сторона поднимала этот вопрос, но отказался раскрыть конкретные предложения. Администрация президента Дональда Трампа неохотно говорит о гарантиях для Украины, республиканец прежде заявлял, что предоставить их должна Европа, а не Соединенные Штаты.

Обеспечение всеобъемлющего прекращения огня было одной из ключевых тем переговоров в Париже. Украинские чиновники повторили свою позицию, выраженную в марте на встрече с американской делегацией в Саудовской Аравии: Киев согласится на перемирие, если так же поступит Москва.

В Кремле говорили, что Россия поддерживает необходимость прекращения огня, но до этого нужно «ответить на целый ряд вопросов», которые связаны с милитаризацией Украины. Москву интересует, будут ли на это время прекращены поставки оружия, мобилизация и обучение украинских солдат, говорил президент Владимир Путин.

Накануне Рубио заявил, что Вашингтон прекратит попытки выступить посредником в урегулировании в течение нескольких дней, если не появятся явные признаки возможности заключения соглашения. Это подтвердил Трамп. Он отметил, что хотел бы заключения соглашения «быстро», но не назвал конкретное число дней.

Страны Европы обсуждали возможность отправки на Украину миротворцев для обеспечения мирного соглашения, президент страны Владимир Зеленский говорил, что их нужно не менее 100 тыс.

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