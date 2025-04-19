Иранцы в Риме будут диктовать условия США

Иранская делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи прибыла в Рим для участия во втором раунде переговоров с США по ядерной сделке, пишет Reuters.

Согласно информации, 19 апреля Аракчи и специальный представитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф проведут непрямые переговоры при посредничестве представителей Омана. Встреча пройдет через неделю после первого раунда, состоявшегося в Маскате, который обе стороны охарактеризовали как конструктивный.

Накануне в Москве Аракчи заявил, что Тегеран допускает возможность достижения соглашения с Вашингтоном по ядерной программе при условии, что американская сторона «проявит реализм».

Переговоры в Омане в 2025 году связаны с непрямыми консультациями между Ираном и США по ядерной программе Тегерана. Они проходили в Маскате при посредничестве Омана. Первый раунд состоялся 12 апреля 2025 года, второй — 19 апреля.

Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую — спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Стороны обменивались сообщениями через оманских посредников, находясь в разных комнатах. Переговоры касались деэскалации напряжённости, возможного обмена заключёнными, ослабления санкций против Ирана в обмен на ограничения его ядерной программы.

Иран настаивал на непрямом формате, отвергая прямые переговоры из-за опасений давления со стороны США. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предоставил Аракчи полномочия для ведения диалога, но исключил обсуждение ракетной программы. Обе стороны назвали первый раунд «конструктивным», хотя Хаменеи выражал скептицизм относительно их успеха.

Президент США Дональд Трамп перед переговорами угрожал Ирану военными ударами и санкциями, если соглашение не будет достигнуто в течение двух месяцев, что вызвало напряжённость. Иран, в свою очередь, подчёркивал «мирный» характер своей ядерной программы и готовность к диалогу только на «равноправной основе».