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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Новый мэр Гюмри о союзе с Россией

11:38 1491

Вступление в Союзное государство с Россией и Беларусью «не означает нарушение независимости Армении». Об этом новоизбранный мэр Гюмри от оппозиции Вардан Гукасян 19 апреля заявил в беседе с журналистами перед церемонией инаугурации.

Несколько дней назад Гукасян заявил, что выступает за создание «союзного государства» с Россией по аналогии с моделью Беларуси. Он также не исключил возможного сотрудничества в будущем с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном.

16 апреля Вардан Гукасян избран мэром второго по величине города Армении – Гюмри. Его кандидатуру поддержали три оппозиционные партии.

Внеочередные выборы в Гюмри были назначены после отставки мэра Вардакеса Самсоняна в октябре прошлого года. До этого местная власть в городе не принадлежала правящей партии «Гражданский договор»: с 2012 по 2021 год пост мэра занимал Самвел Баласанян, которого поддерживала партия олигарха Гагика Царукяна «Процветающая Армения». В 2024 году правоохранительные органы Армении возбудили против него уголовное дело по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями, однако бывший мэр покинул страну и избежал ареста.

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