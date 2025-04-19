МЧС продолжает борьбу с незаконными постройками

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики продолжает осуществлять соответствующие меры в рамках своих полномочий по пресечению незаконного строительства на территории республики.

В частности, исполнительной властью Губинского района был выявлен факт проведения незаконных строительных работ гражданином Рафиком Муршудовым в Ашагы Атудж Губинского района. В связи с этим было направлено обращение в МЧС для принятия соответствующих мер.

На основании обращения Государственное агентство по контролю безопасности в строительстве при МЧС совместно с представителями Государственной службы по вопросам имущества и исполнительной власти Губинского района провело мероприятия, в результате которых незаконно возведенное строение было демонтировано.