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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

МЧС продолжает борьбу с незаконными постройками

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12:07 701

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики продолжает осуществлять соответствующие меры в рамках своих полномочий по пресечению незаконного строительства на территории республики.

В частности, исполнительной властью Губинского района был выявлен факт проведения незаконных строительных работ гражданином Рафиком Муршудовым в Ашагы Атудж Губинского района. В связи с этим было направлено обращение в МЧС для принятия соответствующих мер.

На основании обращения Государственное агентство по контролю безопасности в строительстве при МЧС совместно с представителями Государственной службы по вопросам имущества и исполнительной власти Губинского района провело мероприятия, в результате которых незаконно возведенное строение было демонтировано.

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