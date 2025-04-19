Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?

Во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прошедшей в рамках Дипломатического форума в Анталье, президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа обсудил возможности инвестирования в нефтегазовый сектор своей страны. По данным лондонского издания Middle East Eye, ссылающегося на информированные источники, знакомые с деталями встречи, лидеры Сирии и Азербайджана обсудили перспективы развития двусторонних отношений. Один из источников сообщил изданию, что сирийское правительство заинтересовано в привлечении государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR для разработки нефтяных и газовых месторождений на северо-востоке Сирии — в регионе, значительная часть которого находится под контролем поддерживаемой США вооруженной коалиции «Сирийские демократические силы» (СДС).

Издание отмечает, что в Сирии между ближайшими союзниками Азербайджана — Турцией и Израилем — сохраняется серьезная конфронтация. Израиль нанес удары по авиабазам, которые Турция стремилась восстановить в Сирии. После этого, с целью предотвращения прямых столкновений между сторонами, в Баку прошла встреча представителей Израиля и Турции. «Сирия стремится уравновесить влияние каждого регионального игрока. Участие Турции и Азербайджана в эксплуатации нефтяных и газовых месторождений придаст сирийским властям уверенность в отношениях с Израилем», — отметил второй источник, знакомый с позицией сирийского правительства. В январе генеральный директор турецкого подразделения SOCAR — Эльчин Ибадов — заявил о готовности компании участвовать в энергетическом секторе Сирии. «Если SOCAR Türkiye будет отведена роль, соответствующая общим стратегическим интересам наших стран — Азербайджана и Турции, — и на эту энергию будет спрос, то наш долг — выполнить эту задачу», — отметил он.

В марте между руководителем «Сирийских демократических сил» Мазлумом Абди и Ахмедом аш-Шараа было подписано соглашение в Дамаске, согласно которому курдские силы вольются в состав Сирийской национальной армии. Соглашение также предусматривает передачу нефтегазовых месторождений, находящихся под контролем курдов, под контроль центрального правительства. Однако на данный момент силы, лояльные аш-Шараа, все еще не заняли эти территории. Региональный чиновник, знакомый с соглашением между СДС и Дамаском, сообщил, что Дамаск планирует распределять доходы от месторождений следующим образом: семьдесят процентов — центральному правительству, тридцать процентов — на местные нужды. Турецкий чиновник отметил, что развитие более тесных рабочих отношений между Азербайджаном и Сирией может помочь Дамаску уменьшить обеспокоенность Израиля по поводу нового переходного правительства, которое израильские официальные лица называют «террористическим».

По данным сирийского информационного агентства Enab Baladi, в настоящее время в Сирии добывается сто десять тысяч баррелей нефти в сутки, что значительно меньше по сравнению с уровнем в триста восемьдесят пять тысяч баррелей в сутки, зафиксированным в 2010 году, до начала гражданской войны. Из общего объема сто тысяч баррелей поступают с месторождений, находящихся под контролем СДС, а десять тысяч баррелей добываются новой сирийской администрацией. Согласно оценке Управления энергетической информации США (EIA), сделанной в 2015 году, доказанные запасы нефти в Сирии составляют два с половиной миллиарда баррелей. По информации Enab Baladi, в стране ежедневно производится девять целых одна десятая миллиона кубометров природного газа — это также меньше показателей довоенного времени: в 2010 году объем добычи составлял тридцать миллионов кубометров в сутки. В настоящее время новое правительство добывает восемь миллионов кубометров, тогда как СДС контролирует одну десятую миллиона кубометров. В 2015 году EIA оценило газовые запасы Сирии в двести сорок миллиардов кубометров.