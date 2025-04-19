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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Новость дня
Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Грузины оставили абхазов без электричества

12:44 782

Вся территория сепаратистской Абхазии лишилась электроэнергии в результате аварии в грузинской энергосистеме, сообщает так называемая «пресс-служба» компании «Черноморэнерго».

Ключевым источником электроэнергии Абхазии служит Ингурская ГЭС. Дефицит электроэнергии в Абхазии наблюдается еще с 2024 года, в том числе из-за того, что объем выработки электроэнергии на Ингурской ГЭС сократился из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище.

Плотина ГЭС расположена на контролируемой Грузией территории, а пульт управления — в Гальском районе Абхазии. Сепаратисты и власти Грузии совместно управляют ее работой и делят производимое электричество.

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