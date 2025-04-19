USD 1.7000
EUR 1.9328
RUB 2.0703
Подписаться на уведомления
Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Новость дня
Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Свадьба не удалась

12:48 1214

Вчера вечером на свадебном торжестве в банкетном зале «Венеция» в Хатаинском районе Баку произошло массовое отравление, 21 человек госпитализирован в Клинический медицинский центр. Среди пострадавших как и гости, так и приглашенные на свадьбу исполнители.

В Центре сообщили, что сегодня 32 человека — 23 женщины и 9 мужчин — были госпитализированы в отделение скорой и неотложной медицинской помощи с диагнозом «неуточнённое бактериальное пищевое отравление».

Пациентам оказана медицинская помощь, проведена промывка желудка, осмотрены инфекционистами. Все они были выписаны домой.

В Штаты ни ногой, сами ешьте ваше величие
В Штаты ни ногой, сами ешьте ваше величие по ту сторону океана
18 апреля 2025, 23:20 4835
Санду: Россия хочет использовать Молдову против Украины
Санду: Россия хочет использовать Молдову против Украины
13:10 361
Два уважаемых в Баку Гаджи на скамье подсудимых
Два уважаемых в Баку Гаджи на скамье подсудимых haqqin.az из зала суда
03:19 9085
Москва боится, что Вашингтон может соскочить
Москва боится, что Вашингтон может соскочить наша аналитика
18 апреля 2025, 21:21 5197
Новый мэр Гюмри о союзе с Россией
Новый мэр Гюмри о союзе с Россией
11:38 1495
Иранцы в Риме будут диктовать условия США
Иранцы в Риме будут диктовать условия США
11:22 984
США сделали для России все
США сделали для России все обновлено 13:31
13:31 3115
Стало известно, почему США угрожают выйти из переговоров по Украине
Стало известно, почему США угрожают выйти из переговоров по Украине обновлено 10:07
10:07 12782
И снова Армения провоцирует на границе
И снова Армения провоцирует на границе заявление Минобороны Азербайджана
09:23 2181
Успехи, которых не было 16 лет
Успехи, которых не было 16 лет Азербайджанскую штангу поднимают со дна
05:30 3380
Последнее предупреждение Кучеру Олега Бакинского
Последнее предупреждение Кучеру Олега Бакинского haqqin.az из зала суда
02:48 6999

ЭТО ВАЖНО

В Штаты ни ногой, сами ешьте ваше величие
В Штаты ни ногой, сами ешьте ваше величие по ту сторону океана
18 апреля 2025, 23:20 4835
Санду: Россия хочет использовать Молдову против Украины
Санду: Россия хочет использовать Молдову против Украины
13:10 361
Два уважаемых в Баку Гаджи на скамье подсудимых
Два уважаемых в Баку Гаджи на скамье подсудимых haqqin.az из зала суда
03:19 9085
Москва боится, что Вашингтон может соскочить
Москва боится, что Вашингтон может соскочить наша аналитика
18 апреля 2025, 21:21 5197
Новый мэр Гюмри о союзе с Россией
Новый мэр Гюмри о союзе с Россией
11:38 1495
Иранцы в Риме будут диктовать условия США
Иранцы в Риме будут диктовать условия США
11:22 984
США сделали для России все
США сделали для России все обновлено 13:31
13:31 3115
Стало известно, почему США угрожают выйти из переговоров по Украине
Стало известно, почему США угрожают выйти из переговоров по Украине обновлено 10:07
10:07 12782
И снова Армения провоцирует на границе
И снова Армения провоцирует на границе заявление Минобороны Азербайджана
09:23 2181
Успехи, которых не было 16 лет
Успехи, которых не было 16 лет Азербайджанскую штангу поднимают со дна
05:30 3380
Последнее предупреждение Кучеру Олега Бакинского
Последнее предупреждение Кучеру Олега Бакинского haqqin.az из зала суда
02:48 6999
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться