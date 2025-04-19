Свадьба не удалась

Вчера вечером на свадебном торжестве в банкетном зале «Венеция» в Хатаинском районе Баку произошло массовое отравление, 21 человек госпитализирован в Клинический медицинский центр. Среди пострадавших как и гости, так и приглашенные на свадьбу исполнители.

В Центре сообщили, что сегодня 32 человека — 23 женщины и 9 мужчин — были госпитализированы в отделение скорой и неотложной медицинской помощи с диагнозом «неуточнённое бактериальное пищевое отравление».

Пациентам оказана медицинская помощь, проведена промывка желудка, осмотрены инфекционистами. Все они были выписаны домой.