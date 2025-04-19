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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Новость дня
Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Санду: Россия хочет использовать Молдову против Украины

13:10 362

Кремль стремится сменить власть в Молдове, чтобы подчинить ее своим интересам и использовать против Украины, заявила президент Молдовы Майя Санду.

В своей речи в парламенте президент подчеркнула, что такое вмешательство угрожает не только безопасности Молдовы, но и Украине, ведь в случае смены руководства Молдовы страна может стать плацдармом для России.

«У нас есть 1200-километровая граница, представьте себе, что за одну ночь эта граница с дружественной страной превратится в границу с государством, которое контролируется Москвой. Конечно, здесь есть риски для Украины, но в то же время риски для Молдовы также возрастают, потому что таким образом РФ может втянуть Молдову в войну», - отметила Санду.

Президент подчеркнула, что такое положение создает серьезные риски как для Молдовы, так и для Украины. Санду подчеркнула важность того, чтобы Молдова оставалась на стороне свободы и безопасности, не позволяя Кремлю втянуть ее в конфликт.

Санду добавила, что судебная система должна принять меры против организаторов подкупа избирателей, чтобы гарантировать демократичность процесса.

«У нас есть моральный долг оставаться на хорошей стороне вещей, оставаться дружественной страной», - подчеркнула президент.

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