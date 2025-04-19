Трамп выдворяет азербайджанцев в Коста-Рику. Об их судьбе ничего не известно

Более двухсот мигрантов, депортированных из США в Коста-Рику в феврале этого года, в том числе граждане Азербайджана, были размещены в тяжелых условиях в здании старого завода в сельской местности на границе с Панамой. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на зарубежные СМИ, группа юристов, специализирующихся на защите прав человека, подала иск против Коста-Рики в международный суд за грубое нарушение прав детей этих мигрантов. Напомним, среди депортированных в Коста-Рику мигрантов были граждане не только Азербайджана, но и Узбекистана, Армении, Турции, Афганистана, России и других стран. Ранее сообщалось, что часть этих мигрантов вернулись в свои страны, остальные были размещены в специальном центре для мигрантов. О дальнейшей судьбе граждан Азербайджана, включенных в эту группу, информации нет. Неизвестно, остались ли наши соотечественники в Коста-Рике или вернулись на родину. Азербайджанская сторона не распространяла официальных сообщений о судьбе депортированных.

Власти Коста-Рики заявили, что часть мигрантов подала прошение о предоставлении убежища и им выдали право на временное пребывание в стране. Власти Коста-Рики также утверждают, что мигранты содержатся в нормальных условиях и их права соблюдаются. Однако правозащитные организации сообщают о невыносимых условиях, в которых оказались мигранты и их дети. Среди депортированных— восемьдесят один несовершеннолетний, самому младшему из которых два года. Правозащитники заявляют, что власти Коста-Рики не предоставили детям доступ к образованию. Иск, поданный Глобальным советом по стратегическим судебным разбирательствам (GSLC) и другими правозащитными организациями, был направлен в Комитет ООН по правам ребенка в четверг вечером. В иске говорится, что Коста-Рика нарушила положения Конвенции о правах ребенка. Сильвия Серна Роман, одна из юристов, подавших иск, заявила, что мигранты содержались под стражей без правового статуса и без доступа к образованию. Это вызвало обеспокоенность в связи с возможными долгосрочными последствиями длительного содержания под стражей детей. «Дети находятся на очень важном этапе своего развития, и все они пытались найти спасение в США. А теперь они подвергаются задержанию на продолжительные сроки и бесчеловечному обращению», — сообщила Роман.