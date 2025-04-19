Пакистанцы впервые приехали к талибам

Вице-премьер и глава МИД Пакистана Мохаммад Исхак Дар прибыл в Афганистан с однодневным визитом для переговоров с лидерами талибов на фоне недавнего ухудшения отношений между двумя странами.

Как сообщает Bloomberg, в рамках визита запланированы встречи с высокопоставленными представителями талибов, включая премьер-министра Мохаммада Хасана.

Это первый подобный визит высокого уровня из Пакистана с момента прихода талибов к власти в 2021 году.

«Стороны обсудят отношения в политической, экономической, торговой и культурной сферах, особенно вопрос о депортации афганских беженцев из этой страны», - заявил заместитель пресс-секретаря правительства талибов Хамдулла Фитрат в соцсети X.

Визит Дара происходит на фоне напряженности в отношениях между двумя странами из-за обвинений Исламабада в том, что афганские талибы предоставили убежище пакистанским боевикам.

Пакистан также проводит кампанию по принудительному выдворению нелегальных афганцев из страны до 30 апреля. Талибы раскритиковали решение о выдворении афганцев и назвали его «чудовищным».