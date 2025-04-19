USD 1.7000
EUR 1.9328
RUB 2.0703
Подписаться на уведомления
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?
Новость дня
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?

Пакистанцы впервые приехали к талибам

14:11 576

Вице-премьер и глава МИД Пакистана Мохаммад Исхак Дар прибыл в Афганистан с однодневным визитом для переговоров с лидерами талибов на фоне недавнего ухудшения отношений между двумя странами.

Как сообщает Bloomberg, в рамках визита запланированы встречи с высокопоставленными представителями талибов, включая премьер-министра Мохаммада Хасана.

Это первый подобный визит высокого уровня из Пакистана с момента прихода талибов к власти в 2021 году.

«Стороны обсудят отношения в политической, экономической, торговой и культурной сферах, особенно вопрос о депортации афганских беженцев из этой страны», - заявил заместитель пресс-секретаря правительства талибов Хамдулла Фитрат в соцсети X.

Визит Дара происходит на фоне напряженности в отношениях между двумя странами из-за обвинений Исламабада в том, что афганские талибы предоставили убежище пакистанским боевикам.

Пакистан также проводит кампанию по принудительному выдворению нелегальных афганцев из страны до 30 апреля. Талибы раскритиковали решение о выдворении афганцев и назвали его «чудовищным».

Иран с Трампом в Омане. Что-то нравится Путину, а что-то нет
Иран с Трампом в Омане. Что-то нравится Путину, а что-то нет наша аналитика
14:20 1130
Последнее предупреждение Кучеру Олега Бакинского
Последнее предупреждение Кучеру Олега Бакинского haqqin.az из зала суда
02:48 7767
Азербайджан протягивает Грузии братскую руку
Азербайджан протягивает Грузии братскую руку ОБНОВЛЕНО 15:42
15:42 1966
«Держат людей без глаз и конечностей»: как Россия ведет войну
«Держат людей без глаз и конечностей»: как Россия ведет войну
15:20 526
Азербайджан ждет паса от Армении
Азербайджан ждет паса от Армении ОБНОВЛЕНО 15:44
15:44 1040
Украина стремительно наращивает производство ключевого оружия
Украина стремительно наращивает производство ключевого оружия
14:31 1667
Трамп выдворяет азербайджанцев в Коста-Рику. Об их судьбе ничего не известно
Трамп выдворяет азербайджанцев в Коста-Рику. Об их судьбе ничего не известно главное на этот час
13:41 2522
Сотни командиров «Хезболлы» на мушке у «Моссада»
Сотни командиров «Хезболлы» на мушке у «Моссада» на вопросы haqqin.az отвечает Дина Лиснянская
01:56 2655
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль? главное на этот час
12:30 3313
В Штаты ни ногой, сами ешьте ваше величие
В Штаты ни ногой, сами ешьте ваше величие по ту сторону океана
18 апреля 2025, 23:20 5457
Санду: Россия хочет использовать Молдову против Украины
Санду: Россия хочет использовать Молдову против Украины
13:10 983

ЭТО ВАЖНО

Иран с Трампом в Омане. Что-то нравится Путину, а что-то нет
Иран с Трампом в Омане. Что-то нравится Путину, а что-то нет наша аналитика
14:20 1130
Последнее предупреждение Кучеру Олега Бакинского
Последнее предупреждение Кучеру Олега Бакинского haqqin.az из зала суда
02:48 7767
Азербайджан протягивает Грузии братскую руку
Азербайджан протягивает Грузии братскую руку ОБНОВЛЕНО 15:42
15:42 1966
«Держат людей без глаз и конечностей»: как Россия ведет войну
«Держат людей без глаз и конечностей»: как Россия ведет войну
15:20 526
Азербайджан ждет паса от Армении
Азербайджан ждет паса от Армении ОБНОВЛЕНО 15:44
15:44 1040
Украина стремительно наращивает производство ключевого оружия
Украина стремительно наращивает производство ключевого оружия
14:31 1667
Трамп выдворяет азербайджанцев в Коста-Рику. Об их судьбе ничего не известно
Трамп выдворяет азербайджанцев в Коста-Рику. Об их судьбе ничего не известно главное на этот час
13:41 2522
Сотни командиров «Хезболлы» на мушке у «Моссада»
Сотни командиров «Хезболлы» на мушке у «Моссада» на вопросы haqqin.az отвечает Дина Лиснянская
01:56 2655
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль? главное на этот час
12:30 3313
В Штаты ни ногой, сами ешьте ваше величие
В Штаты ни ногой, сами ешьте ваше величие по ту сторону океана
18 апреля 2025, 23:20 5457
Санду: Россия хочет использовать Молдову против Украины
Санду: Россия хочет использовать Молдову против Украины
13:10 983
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться