Украина стремительно наращивает производство ключевого оружия

На фоне опасений по поводу сокращения поддержки со стороны США Украина наращивает производство ключевого оружия в противостоянии с Россией – артиллерии. Как пишет The Washington Post, по мере того как будущее войны становится все более неопределенным, европейские союзники напрямую инвестируют в артиллерию украинского производства, в частности САУ «Богдана», производство которых резко возросло в ходе войны с Россией – с шести в месяц в 2023 году до более чем 20 в 2025 году.

Один из европейских чиновников отметил, что все больше стран рассматривают модель вливания денег в оборонную промышленность Украины вместо поставки оружия, предлагая более быстрый путь, поскольку собственные запасы Европы иссякают после многих лет поставок оружия Киеву.

По словам чиновника, эта стратегия также позволяет странам НАТО использовать Украину в качестве испытательного полигона для разработки оружия, такого как беспилотники, в которых у них нет такого большого опыта.

«Это беспроигрышный вариант», – добавил европейский чиновник. – «Для нас это дешевле. Им нужно производить. И украинцы многому нас учат».

Как отмечает WP, несмотря на увеличение количества беспилотников на передовой, артиллерия остается ключевой частью конфликта. По сравнению с беспилотниками, артиллерийские орудия могут более эффективно подавлять траншейные операции, останавливать штурмы и убивать противников.

Директор агентства оборонных закупок Министерства обороны Арсен Жумадилов отметил, что Украина добилась «огромных успехов» в производстве оружия калибра НАТО после вторжения России в 2022 году. По его словам, более 85 процентов деталей, необходимых для «Богданы», производятся в Украине, и к концу года эта цифра должна вырасти до 95 процентов.

« Сейчас САУ производятся в Украине в объемах, не имеющих аналогов в Европе», – сказал Жумадилов.