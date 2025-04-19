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Азербайджан ждет паса от Армении

ОБНОВЛЕНО 15:44
15:44 1047

Подписание окончательного мира между Азербайджаном и Арменией зависит от дальнейших шагов армянской стороны, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

*** 14:49

Прямой диалог между Азербайджаном и Арменией приносит более значительные результаты, чем диалог с посредниками. Об этом в интервью телеканалу «TRT World» заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что сегодня все, включая Армению, признают де-юре и де-факто принадлежность Карабаха Азербайджану, и даже открыто заявляют об этом:

«Это означает, что вопроса о Карабахе, который оставался бы открытым, больше нет. В таком случае возникает вопрос: почему Армения всё ещё настаивает на сохранении Минской группы? Не знаю, возможно, это связано с какими-то планами на будущее? В противном случае мы не видим никаких обоснованных логичных объяснений или причин».

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